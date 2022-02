Μετά τον απόλυτο αιφνιδιασμό που πέτυχε χθες ο Πούτιν με την αναγνώριση των ρωσόφωνων επαρχιών της ανατολικής Ουκρανίας, τώρα μια σπαζοκεφαλιά έχει κάνει τους δυτικούς στρατιωτικούς και όχι μόνο – αναλυτές να χάσουν τον ύπνο τους.

Τα ρωσικά άρματα μάχης που κατευθύνονται προς τις ρωσόφωνες περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας έχουν επάνω τους ζωγραφισμένο το γράμμα «Ζ» και κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει αυτό. Μόνο εικασίες μπορεί να γίνουν.

More Z-marked vehicles. This time moving through the village of Belyanka, Belgorod Oblast.

50.465925, 37.195805https://t.co/q4m2OPkrIC pic.twitter.com/x4RlgXTzWR

