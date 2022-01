Τη σιωπή του αναμένεται να σπάσει τις επόμενες ώρες ο Νόβακ Τζόκοβιτς αναφορικά με το σίριαλ που συνεχίζεται για την απέλασή του ή όχι από την Αυστραλία και τη συμμετοχή του Open.

Μετά τη δικαστική νίκη και τις φήμες -ανυπόστατες τελικώς- περί σύλληψής του, ο Σέρβος τενίστας θα δώσει το «παρών» σε συνέντευξη Τύπου που θα παραθέσει η οικογένειά του.

Ο πατέρας του επιβεβαίωσε, όπως μεταδίδουν διεθνή και σερβικά ΜΜΕ, ότι ο «Νόλε» θα απευθυνθεί στα μέσα ενημέρωσης μέσω σύνδεσης με βίντεο.

Η συνέντευξη Τύπου αναμένεται να λάβει χώρα στις 15:00 (ώρα Ελλάδος).

Ο Τζόκοβιτς βρίσκεται τις τελευταίες ώρες σε διαβούλευση με τους δικηγόρους του για τη στάση που θα κρατήσουν όσον αφορά μάλιστα και την επικείμενη απόφαση των αυτραλιανών αρχών για απέλασή του ή όχι.

«Ο ίδιος φέρεται να ετοιμάζει την αντεπίθεσή του» δήλωσε Σέρβα δημοσιογράφος, επικαλούμενη δηλώσεις του πατέρα του Τζόκοβιτς.

LATEST UPDATE: .@DjokerNole has refused to leave the country and is right now with his lawyers, his father Srdjan tells me.

“Novak won’t leave Australia. He will continue to fight this and stay in prison as long as it’s needed,” Srdjan Djokovic says.https://t.co/1jCFy82qLV https://t.co/cmDQVxt9L7

— Ksenija Pavlovic McAteer (@ksenijapavlovic) January 10, 2022