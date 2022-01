Αλαλούμ...

Ενα πραγματικό αλαλούμ, αντίστοιχο εκείνου που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα με την κράτηση του Νόβακ Τζόκοβιτς από τις αυστραλιανές αρχές, επικρατεί τις τελευταίες ώρες μετά τη δικαίωση του Σέρβου τενίστα από το δικαστήριο της Μελβούρνης.

Βασική εκκρεμότητα -και αυτή τη φορά- είναι η απέλαση ή μη του «Νόλε» από την Αυστραλία, κι αυτό γιατί, παρά την απόφαση της Δικαιοσύνης, ο υπουργός Μετανάστευσης έχει το δικαίωμα βάσει αξιώματος να ενεργήσει μόνος του και να ακυρώσει ξανά τη βίζα του Σέρβου, για να απελαθεί στη συνέχεια.

Σε περίπτωση που το πράξει αυτό, η πλευρά του Τζόκοβιτς θα έχει το δικαίωμα να κάνει έφεση και μετά θα υπάρξει νέα και τελεσίδικη απόφαση.

Οι φήμες για σύλληψή του

Με τα δεδομένα αυτά, το οικογενειακό περιβάλλον του Τζόκοβιτς -μέσω Σέρβων δημοσιογράφων- άφησε να διαρρεύσει τις τελευταίες ώρες πληροφορίες ότι ο Νο1 τενίστας έχει συλληφθεί -ή επίκεται σύλληψή του- ίσως και σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στις Αρχές της Αυστραλίας, οι οποίες είχαν προθεσμία τεσσάρων ωρών μετά την απόφαση του δικαστηρίου για να κάνουν επίκληση του νόμου περί μετανάστευσης.

Ειδικότερα, μια Σέρβα δημοσιογράφος είχε συνομιλία με τον πατέρα του «Νόλε» προκειμένου να μάθει λεπτομέρειες σχετικά με τη δικαίωσή του στην έφεση στην υπόθεση της βίζας του. Τότε, εκείνος φέρεται να υποστήριξε ότι ο γιος του συνελήφθη με σκοπό την απέλασή του από τη χώρα.

Breaking📢📢📢📢 Father of @DjokerNole is telling me that they have arrested him! — Ksenija Pavlovic McAteer (@ksenijapavlovic) January 10, 2022



Στη συνέχεια, η ίδια έκανε ένα «βήμα» πίσω, υποστηρίζοντας ότι, μετά την απόφαση του δικαστηρίου, οι αρχές πήγαν να τον συλλάβουν αλλά ο Τζόκοβιτς αρνήθηκε να εγκαταλείψει τη χώρα και να απελαθεί.

Τώρα, ίδιος βρίσκεται με τους δικηγόρους του και φέρεται να ετοιμάζει την αντεπίθεσή του, όπως λέει η ίδια επικαλούμενη δηλώσεις του πατέρα του ο οποίος μάλιστα αναμένεται να παραθέσει συνέντευξη Τύπου τις επόμενες ώρες.

LATEST UPDATE: .@DjokerNole has refused to leave the country and is right now with his lawyers, his father Srdjan tells me. “Novak won’t leave Australia. He will continue to fight this and stay in prison as long as it’s needed,” Srdjan Djokovic says.https://t.co/1jCFy82qLV https://t.co/cmDQVxt9L7 — Ksenija Pavlovic McAteer (@ksenijapavlovic) January 10, 2022

Αυτό επιβεβαίωσε, άλλωστε και ο αδερφός του Τζόκοβιτς νωρίτερα μιλώντας σε σερβικά ΜΜΕ. «Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να το αφήσουμε να διαρρεύσει (σ.σ. η επικείμενη σύλληψή του) σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θέλουν να τον συλλάβουν. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούμε διαβουλεύσεις για τα επόμενα βήματα. Ο Τζόκοβιτς βρίσκεται με τους δικηγόρους του στην αίθουσα που βρισκόταν κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας και εξετάζει τις επιλογές του».

Dj. #Djokovic: What we can do is to let this be known all over social media – they want to capture and lock up Novak again. We’re currently consulting with PRs about next steps. He is at the moment with his lawyers in the room they were during the hearing, thinking about options. — Saša Ozmo (@ozmo_sasa) January 10, 2022

Διέψευσε τη σύλληψη η κυβέρνηση της Αυστραλίας

Τα περί σύλληψης του Σέρβου τενίστα διέψευσαν, μέσω διαρροών, και οι αυστραλιανές Αρχές. Πηγές της κυβέρνησης και της ομοσπονδίας τένις της Αυστραλίας, τις οποίες επικαλείται το τοπικό μέσο The Age, επέμειναν πως δεν ισχύουν οι φήμες.

Παράλληλα, υποστήριξαν πως δεν υπάρχουν δυνάμεις ασφαλείας ή ομοσπονδιακοί αστυνομικοί στο σημείο που βρίσκεται ο Τζόκοβιτς.

Novak Djokovic has not been arrested Reports of his arrest inaccurate, according to the Australian government and tennis sources The Immigration Minister is still deciding whether to re-cancel his visa @theage https://t.co/XzX4JVJE38 — Paul Sakkal (@paulsakkal) January 10, 2022

Πότε θα υπάρξει απόφαση

Η υπόθεση, βάσει των ίδιων πληροφοριών, βρίσκεται υπό εξέταση από τον υπουργό Μετανάστευσης. Το CNN μετέδωσε την πληροφορία ότι ενδεχομένως η αυστραλιανή κυβέρνηση θα επιμείνει στην απέλαση του Τζόκοβιτς, παρά την απόφαση του δικαστηρίου.

Ενώ πάντως αναμένονταν εξελίξεις εντός των προσεχών ωρών σε ό,τι αφορά στις προθέσεις της κυβέρνησης, τα «σπουδαία» φαίνεται πως μετατίθενται για αύριο.

Όπως μεταδίδουν αυστραλιανά ΜΜΕ, ο υπουργός Μετανάστευσης Άλεξ Χοκ δεν θα πάρει απόφαση για το αν θα ακυρώσει τη βίζα του Τζόκοβιτς απόψε.

Novak Djokovic will be a free man tonight Govt wont make decision to deport him tonight per @Gallo_Ways Immigration Minister had 4h to cancel before he was freed from detention Decision to cancel can still be made but will be tomorrow or in days afterhttps://t.co/cSKqKELJ4O — Paul Sakkal (@paulsakkal) January 10, 2022

Ο κ. Χοκ είχε προθεσμία τεσσάρων ωρών για να κάνει κάνει χρήση του νόμου για τη μετανάστευση, εάν η κυβέρνηση ήθελε να θέσει υπό κράτηση τον πρωταθλητή του τένις. Ωστόσο, αποφάσισε να μην λάβει απόφαση εντός της προθεσμίας των τεσσάρων ωρών, πράγμα που σημαίνει ότι ο Τζόκοβιτς είναι ελεύθερος να φύγει από τη χώρα οικειοθελώς.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, απόφαση του αρμόδιου υπουργού σχετικά με την ακύρωση ή όχι της βίζας θα υπάρξει την Τρίτη.

Η 41σελιδη κατάθεση του Τζόκοβιτς στο δικαστήριο

Ο Τζόκοβιτς υπερασπίστηκε τον εαυτό του στο δικαστήριο της Μελβούρνης, σε μία 41σελιδη γραπτή κατάθεση.

Ο Σέρβος τενίστας μέσω των δικηγόρων του κατέθεσε όλα τα απαραίτητα έγγραφα εισόδου του στη χώρα, ενώ αναφέρει επίσης όλα όσα συνέβησαν από την ημέρα που το δόθηκε βίζα ως την κράτησή του στο αεροδρόμιο και την διαμονή του στο ξενοδοχείο με τους παράτυπους μετανάστες, για να δικαιωθεί στο τέλος από το δικαστήριο.

Ο Τζόκοβιτς έδωσε πολλές λεπτομέρειες για την διαδικασία που ακολουθήθηκε στο αεροδρόμιο όπου και του απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα, μαζί με όλη την αλληλογραφία που είχε προηγηθεί αυτό το διάστημα (απονομή βίζας, έγγραφα ταξιδίου, έγγραφα από την Σερβία, ιατρική εξαίρεση κτλ.).

Στα έγγραφα που έδωσαν οι αρχές και συμπεριλαμβάνονται στην κατάθεση του Νόλε, αναφέρεται ξεκάθαρα πως ο Σέρβος δεν έχει εμβολιαστεί, αλλά πήρε ιατρική εξαίρεση για να ταξιδέψει στην Μελβούρνη.