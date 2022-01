Ο Νόβακ Τζόκοβιτς παραμένει σε μία δομή στη Μελβούρνη λόγω του προβλήματος που έχει προκύψει με τη visa του.

Το δικαστήριο ενέκρινε την προσωρινή παραμονή του Σέρβου στην Αυστραλία μέχρι το απόγευμα της προσεχούς Δευτέρας (10/1), ενώ ο Νo1 τενίστας στην παγκόσμια κατάταξη θα παλέψει για τη δικαίωσή του στο δικαστήριο.

Ο Σέρβος με story του στο Instagram ανέφερε πως ευχαριστεί όλον τον κόσμο για την στήριξη που του έδειξε.

«Ευχαριστώ όλο τον κόσμο ανά τον πλανήτη για τη συνεχή σας στήριξη. Μπορώ να την αισθανθώ και την εκτιμώ βαθύτατα» ανέφερε συγκεκριμένα, αναρτώντας μια φωτογραφία με την Παναγία και τον Χριστό, καθώς σήμερα στην πατρίδα του γιορτάζουν τη γέννηση του Χριστού με το Παλιό Ημερολόγιο.

Υπενθυμίζεται πως, όταν προσγειώθηκε ο Νόλε Τζόκοβιτς στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης, έμεινε με τις βαλίτσες στο χέρι, καθώς οι Αρχές της πολιτείας της Βικτόρια αρνήθηκαν να του χορηγήσουν βίζα, όπως ενημέρωσε η υπουργός Αθλητισμού, Τζάλα Πούλφορντ.

Πέρα από τη λανθασμένη βίζα, οι συνοριακές Αρχές της Μελβούρνης θεώρησαν «ανεπαρκή» την «άδεια εξαίρεσης». Ο Τζόκοβιτς παρέμεινε για παραπάνω από εννιά ώρες στο αεροδρόμιο, ώσπου να ενημερωθεί πως του αρνείται η είσοδος στη χώρα από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Μετά τη διαδικασία με την άρνηση χορήγησης της βίζας, ο Τζόκοβιτς και η ομάδα του μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχείο καραντίνας στη Μελβούρνη, όπου και απομονώθηκαν. Από εκεί περιμένει ο Νο1 αν θα επιστρέψει στην πατρίδα του ή αγωνιστεί κανονικά στο Australian Open.

Πάντως, η Αυστραλία απάντησε σε όλες τις κατηγορίες για αιχμαλωσία του «Νόλε» δια στόματος της υπουργού Εσωτερικών, Κάρεν Άντριους, που υπογράμμισε πως σε καμία περίπτωση δεν είναι φυλακισμένος.

«Ο κύριος Τζόκοβιτς δεν κρατείται στην Αυστραλία, δεν είναι όμηρος. Όποτε θέλει μπορεί να φύγει και η συνοριοφυλακή θα τον βοηθήσει να το πράξει».

