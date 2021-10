Έκπληκτος έμεινε ο παρουσιαστής του βρετανικού παιχνιδιού «Tipping Point» όταν άκουσε τους παίκτες να μπερδεύουν τον ποιητή Όμηρο με τον… Χόμερ Σίμπσον.

Όλα ξεκίνησαν από μια ερώτηση που αφορούσε στο νέκταρ που έπιναν οι θεοί σύμφωνα με τον Όμηρο.

«Ο Όμηρος συχνά αναφέρεται στο νέκταρ που είναι το ποτό το Θεών. Ποια είναι η άλλη ουσία για την τροφή τους;» έλεγε η ερώτηση και όπως φάνηκε κανείς από τους δύο παίκτες δεν γνώριζε τον Έλληνα ποιητή.

Ο μόνος Χόμερ -όπως προφέρεται ο Όμηρος στα αγγλικά- που σκέφτηκαν ήταν ο πρωταγωνιστής του καρτούν. Για αυτό και απάντησαν πως η τροφή ήταν τα ντόνατς, τα οποία ο Χόμερ Σίμπσον καταβροχθίζει στα επεισόδια της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς.

Όμως η σωστή απάντηση είναι η αμβροσία, με τον παρουσιαστή Μπεν Σέπαρντ να μην πιστεύει αυτό που ακούει, κάτι που φάνηκε και στο βλέμμα του, την ώρα της απάντησης.

This is 27 seconds of remarkable television.

Tipping Point, the gift that keeps on giving. pic.twitter.com/AMzZ8obJMR

— Sam Huxley (@samhuxley) October 25, 2021