Εικόνα σοκ στη Θεσσαλονίκη όπου υποχώρησε, λόγω της κακοκαιρίας «Μπάλλος», ο δρόμος στην Εθνικής Αντιστάσεως και έπεσε μέσα το μπροστινό μέρος ενός λεωφορείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το λεωφορείο, που είναι μισθωμένο από εταιρεία για τη μετακίνηση των υπαλλήλων της, σταμάτησε για να παραλάβει δύο άτομα, όταν υποχώρησε ο δρόμος.

Ο οδηγός μίλησε στην ΕΡΤ και επεσήμανε πως όλοι οι επιβαίνοντες σοκαρίστηκαν, αλλά είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Σημειώνεται πως ήταν συνολικά 13 οι επιβαίνοντες.

Αυτόπτης μάρτυρας σημείωσε πως ο δρόμος είχε υποχωρήσει και στο παρελθόν, ενώ τόνισε πως η τρύπα είναι βάθους πέντε μέτρων.

Όπως είπε, εάν το λεωφορείο ήταν λίγο πιο μπροστά θα είχε πέσει ολόκληρο μέσα στην τρύπα, η οποία πια έχει γεμίσει με νερά, λόγω της βροχόπτωσης.

Ο ίδιος ενημέρωσε πως γίνονταν έργα στο σημείο πριν από λίγο διάστημα και κατήγγειλε πως έγιναν «μπαλώματα».

Υπενθυμίζεται πως σοβαρά προβλήματα εντοπίστηκαν χθες στο σημείο της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος, με τις εικόνες και τα βίντεο του λεωφορείου που σχεδόν σκεπάστηκε από τα νερά να προκαλούν οργή.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο Διαδίκτυο, μάλιστα, καταγράφουν την προσπάθεια των επιβατών να αποβιβαστούν και να περπατούν μέσα στα νερά. Ευτυχώς κανένας δεν τραυματίστηκε.

Passengers wade through high water as they evacuate a bus stuck in a flooded underpass in southern Athens, Thursday, Oct. 14, 2021. Storms have been battering the Greek capital and other parts of southern Greece, causing traffic disruption and some road closures. pic.twitter.com/jGVcnTvGFo

— Thanassis Stavrakis (@TStavrak) October 14, 2021