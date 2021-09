Η «εποχή Ταλιμπάν» στο Αφγανιστάν είναι γεγονός. Από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (30/8), όταν και αποχώρησε το τελευταίο αμερικανικό μεταγωγικό C-17 από την Καμπούλ, η ασιατική χώρα άλλαξε σελίδα. Ένας εικοσαετής πόλεμος έλαβε τέλος, με το ισλαμιστικό κίνημα να έχει και επισήμως την εξουσία στα χέρια του.

«Είναι μια ιστορική στιγμή μιας ιστορικής ημέρας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ. Παράλληλα, σημείωσε ότι είναι «περήφανοι για το γεγονός ότι απελευθερώσαμε τη χώρα μας από μία μεγάλη δύναμη».

Στο αεροδρόμιο της Καμπούλ και σε όλη τη χώρα οι υποστηρικτές του κινήματος έστησαν ένα πάρτι, το οποίο συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Έριξαν πυροτεχνήματα και βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την «επιτυχία» τους.

Χθες, Τρίτη (31/8), συνέρρευσαν στους δρόμους της Κανταχάρ υπό τους ήχους από τις κόρνες των αυτοκινήτων φωνάζοντας «Αλάχου Άκμπαρ» (ο Θεός είναι μεγάλος). «Νικήσαμε την υπερδύναμη. Το Αφγανιστάν είναι το νεκροταφείο των υπερδυνάμεων», έλεγαν άνδρες ντυμένοι με παραδοσιακές στολές που κρατούσαν όπλα.

Sajda e Shukr in Kandahar

A prostration of thanks is being offered in Kandahar in celebration of the end of the American occupation pic.twitter.com/VXlMAKMcA0

— Afghanistan 24/7 (@AfghanUpdates) September 1, 2021