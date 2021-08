Πάντως σήμερα είναι η πρώτη ημέρα που τα εναέρια μέσα επιχειρούν χωρίς να τα εμποδίζουν πυκνοί καπνοί.

Σε Ασμήνιο, Αβγαριά, Γαλατσώνα, Γερακιού, Παναγία Ντινιούς, Σήμια, Αγριοβότανο, Ελληνικά και Άγιο Νικόλαο υπήρξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας αναζωπυρώσεις και χρειάστηκαν επεμβάσεις πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων προκειμένου να περιοριστούν τα μέτωπα της πυρκαγιάς και να ξημερώσει μία καλύτερη ημέρα.

In just six days, #wildfires have burned thousands of hectares of vegetation in the northernmost part of #Evia island, #Greece 🇬🇷

📸These two images were acquired by #Sentinel2🛰🇪🇺 using the Short Wave Infrared (SWIR) composite measurement on 3 and 8 August. pic.twitter.com/T0ZiWATND7

— Copernicus EU (@CopernicusEU) August 10, 2021