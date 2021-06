Ένα σχέδιο διαχείρισης καταστροφών προκειμένου να απομακρυνθεί η «θαλάσσια βλέννα» που απειλεί τη Θάλασσα του Μαρμαρά έθεσε σε εφαρμογή η τουρκική κυβέρνηση.

Το πυκνό και γλοιώδες στρώμα της οργανικής ύλης έχει εξαπλωθεί στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κωνσταντινούπολης, συνιστώντας απειλή για τη θαλάσσια ζωή και για την αλιευτική βιομηχανία της περιοχής.

Σημειώνεται πως τα νερά της Θάλασσας του Μαρμαρά βρίσκονται δίπλα στην Κωνσταντινούπολη με τα 16 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά και πέντε άλλες επαρχίες.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο υπουργός Περιβάλλοντος της Τουρκίας, Μουράτ Κουρούμ, ανέφερε ότι 25 σκάφη καθαρισμού και τοποθέτησης πλωτών φραγμών, καθώς και 18 άλλα σκάφη, εργάζονται για να αποτρέψουν την εξάπλωση της βλέννας.

Παράλληλα, τόνισε πως η παράνομη αλιεία και τα δίχτυα «φάντασμα» θα σταματήσουν και η Τουρκία θα κηρύξει τη Θάλασσα του Μαρμαρά προστατευόμενη περιοχή μέχρι το τέλος του 2021.

«Ξεκινάμε τις προσπάθειές μας για καθαρισμό τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα σε 15 σημεία. Είμαστε αποφασισμένοι να σώσουμε τον Μαρμαρά και θα τον σώσουμε. Δεν θα τον αφήσουμε στο έλεος της μοίρας» δήλωσε ο Κουρούμ.

Περίπου 1.000 εργαζόμενοι θα φέρνουν τα απόβλητα στην ακτή και θα τα μεταφέρουν σε δημοτικές εγκαταστάσεις. Και οι επτά πόλεις στην ακτή της Θάλασσας του Μαρμαρά -συμπεριλαμβανομένης της Κωνσταντινούπολης μαζί με τις Tekirdag, Canakkale, Yalova, Bursa, Balikesir και Izmit- συμμετέχουν στις προσπάθειες καθαρισμού.

Σύμφωνα με επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή και η μόλυνση έχουν συμβάλει στην ταχεία εξάπλωση της οργανικής ύλης, η οποία περιέχει μια ευρεία ποικιλία μικροοργανισμών και μπορεί να αναπτυχθεί όταν ανθρώπινα λύματα διαρρέουν στη θάλασσα.

