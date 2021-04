Αναλυτικές οδηγίες

Να σηκώσει ρολά από Δευτέρα ετοιμάζεται το λιανεμπόριο, εκτός από Αχαΐα, Θεσσαλονίκη και Κοζάνη, μετά από απόφαση των ειδικών.

Αναλυτικό οδηγό για τα καταστήματα που θα ανοίξουν μόνο με ραντεβού από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου, αλλά και για τις διαδημοτικές μετακινήσεις έδωσε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης.

Με τον κωδικό 6 στο 13033 κάθε πολίτης, παρά το lockdown, μπορεί να πάει σε άλλο δήμο για άθληση. Το μέτρο ισχύει για άθληση έως τρία άτομα σε κάθε παρέα ή για μία οικογένεια.

Η μετακίνηση από δήμο σε δήμο, όπως και η μετακίνηση εντός του δήμου, ισχύει από τις 05:00 έως τις 21:00, καθώς από τις 21:00 τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας.

Σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη η αγορά δε θα ανοίξει, όπως ανέφερε ο κ. Σταμπουλίδης στο MEGA, ενώ οι διαδημοτικές μετακινήσεις θα επιτρέπονται μόνο το Σαββατοκύριακο, σε αντίθεση με την Αττική.

Συγκεκριμένα στην Αττική, δε θα λειτουργήσουν τα εμπορικά κέντρα, τα εκπτωτικά χωριά, τα outlets και τα shoping shops. Όλα τα υπόλοιπα λειτουργούν κανονικά.

Περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο ο πολίτης θα μπορεί να επισκέπτεται τα εμπορικά καταστήματα διευκρινίζοντας πως το μήνυμα στο 13032 είναι μοναδικό για κάθε μέρα και μπορεί να αποσταλεί εκ νέου μετά τις 12 το βράδυ.

Έκρινε ότι το μέτρο αυτό θα βοηθήσει στην ψυχολογία του κόσμου και θα βελτιώσει την καθημερινότητά του.

«Δεν είναι άνοιγμα της αγοράς, αλλά ένα μικρό βήμα για να μάθουμε να συμβιώνουμε με τον ιό», τόνισε.

«Κόφτης» στα SMS

Ο κ Σταμπουλίδης, μιλώντας στον OPEN αναφέρθηκε και στις αλλαγές στα ψώνια μας στα καταστήματα που θα ισχύσουν από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου, όταν και θα ανοίξει το λιανεμπόριο.

Η μετακίνηση με τον κωδικό 2 ισχύει στο 13033 ισχύει μόνο εντός δήμου ή σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από τον τόπο κατοικίας.

Θα μπορούμε να στέλνουμε SMS στο 13032 στέλνουμε μόνο μία φορά το 24ωρο γιατί υπάρχει «κόφτης». Πρέπει πρώτα να κλείσουμε ραντεβού με το κατάστημα και μετά να στείλουμε μήνυμα για να κάνουμε τα ψώνια μας μέσα σε διάστημα τριών ωρών από το μήνυμα που θα στείλουμε και μπορούμε να μεταβούμε από δήμο σε δήμο για τα ψώνια μας, από τη Δευτέρα, που ανοίγουν τα καταστήματα.

Ποια καταστήματα ανοίγουν τη Δευτέρα, 5 Απριλίου

Τα καταστήματα που ανοίγουν από τις 5 Απριλίου είναι τα εξής:

τα συνοικιακά καταστήματα

τα μεγάλα καταστήματα-αλυσίδες, που δεν βρίσκονται όμως σε εμπορικό κέντρο

οι μεγάλες αλυσίδες παιχνιδιών, ηλεκτρικών ειδών και άλλων

τα πολυκαταστήματα που στο εσωτερικό τους δεν έχουν άλλα καταστήματα, δηλαδή δεν λειτουργούν σαν εμπορικά κέντρα

Αντίθετα, κλειστά θα παραμείνουν τα εξής καταστήματα:

shops in shops (κατάστημα εντός καταστήματος)

outlets

εμπορικά κέντραεκπτωτικά χωριά

Για τα συγκεκριμένα καταστήματα θα γίνει επανεξέταση των επιδημιολογικών δεδομένων την επόμενη εβδομάδα και θα παρθούν οι ανάλογες αποφάσεις.

Τι είπε για εστίαση, selft test και τουρίστες

Ο γενικός γραμματέας Εμπορίου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, αναφέρθηκε και στους Ισραηλινούς τουρίστες που έφτασαν στη χώρα μας με το πιστοποιητικό εμβολιασμού, τα selft test και την εστίαση. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι τα εστιατόρια στα ξενοδοχεία λειτουργούν και οι τουρίστες μπορούν κατά τη βόλτα τους να παίρνουν έναν καφέ με take away. Τόνισε ότι τα self test θα γίνονται στους εργαζομένους του λιανεμπορίου και είπε ότι η εστίαση θα ανοίξει πιθανότατα μετά το Πάσχα, όπως ανέφερε και ο πρωθυπουργός την Παρασκευή, 2 Απριλίου, στη Βουλή.