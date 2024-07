Μπορεί στο Χόλιγουντ όλα να παρουσιάζονται λαμπερά και τέλεια, ωστόσο «πίσω από τις πόρτες», κρύβεται η σκοτεινή πλευρά του και μία αλήθεια που μπορεί να χαρακτηριστεί «αρρωστημένη».

Δεν είναι λίγοι οι διάσημοι που έχουν παραδεχθεί ότι έχουν αποκτήσει εξαρτήσεις, είτε από ναρκωτικά είτε από αλκοόλ, αλλά και για την «μάχη» τους με ψυχικές ασθένειες.

Ένα παράδειγμα ότι στο Χόλιγουντ δεν είναι όλα ρόδινα, είναι και η περίπτωση του Τζον Στάμος.

Η «μάχη» του Τζον Στάμος

Ο Τζον Στάμος πιστώνει στον θεραπευτή του ότι του «έσωσε τη ζωή» και την καριέρα του.

Ο ηθοποιός και τραγουδιστής, του οποίου ο γιος Μπίλι, έξι ετών, τον συνόδευσε στη σκηνή κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας των Beach Boys, μίλησε για τη θεραπεία του στην πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν για το Hulu’s Unprisoned στη Νέα Υόρκη στις 16 Ιουλίου.

«Πιθανότατα δεν θα ήμουν εδώ (σ.σ. χωρίς αυτόν)», είπε στο Page Six, όπως αποκαλύπτει η Daily Mail.

Ο 60χρονος Στάμος, αποκάλυψε ότι πηγαίνει στον διάσημο ψυχίατρο Phil Stutz, ο οποίος εμφανίστηκε στο ντοκιμαντέρ Jonah Hill Stutz, για περίπου δύο δεκαετίες.

«Όταν πήγα στο Stutz μία από τις πρώτες φορές, είπε: «Ξέρεις ότι αν δεν ήσουν τόσο ηλίθιος, θα συνειδητοποιούσες πόσο καλά το έχεις» και εγώ του είπα: «Έχεις δίκιο», εξήγησε.

Ο ηθοποιός έπεισε επίσης τον αείμνηστο συμπρωταγωνιστή του στο Fuller House, Bob Saget, να δοκιμάσει τη θεραπεία.

«Με τρέλανε (σ.σ. όταν συναντηθήκαμε για πρώτη φορά) και του είπα: «Πρέπει να κάνεις θεραπεία αν θέλεις να γίνεις φίλος μαζί μου», οπότε πήγε στον Stutz και ο Stutz τον βοήθησε επίσης».

Ο Saget πέθανε τον Ιανουάριο του 2022 από τραυματισμό στο κεφάλι στο Ορλάντο της Φλόριντα.

Μάλιστα ο Στάμος είχε μιλήσει ανοιχτά για την φιλία του με τον Saget και είχε αποκαλύψει πώς έμαθε για τον θάνατό του.

Στα απομνημονεύματά του με τίτλο If You Would Have Told Me, ο 60χρονος Στάμος γράφει ότι οδηγούσε στην πόλη προσπαθώντας να κάνει τον μικρό γιο του να κοιμηθεί όταν ο δημοσιογράφος Ματ Πολκ τον πλησίασε και τον ρώτησε αν είχε νέα από τον Saget.

Όταν ο ηθοποιός είπε ότι δεν είχε, ο Polk του είπε ότι είχε λάβει ένα τηλεφώνημα από το TMZ, που ισχυριζόταν ότι αρκετές πηγές ανέφεραν ότι ο Saget είχε πεθάνει.

«Με βοήθησε να γίνω νηφάλιος»

Ο Στάμος είπε ότι ο θεραπευτής του «τον βοήθησε να γίνω νηφάλιος», μετά τη σύλληψή του το 2015 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Πήγε σε μονάδα θεραπείας ένα μήνα μετά τη σύλληψή του, σύμφωνα με τα απομνημονεύματά του, If You Would Have Told Me.

Ο 60χρονος ηθοποιός ελληνικής καταγωγής, πρωταγωνιστεί Μέρφι, ένας νέος χαρακτήρας στο Unprisoned.

Στην κωμωδία πρωταγωνιστεί η Kerry Washington ως σύμβουλος σχέσεων της οποίας ο πατέρας (Delroy Lindo) βγαίνει από τη φυλακή και μετακομίζει μαζί της και τον έφηβο γιο της.

Ο ηθοποιός είπε στο Good Morning America ότι χρησιμοποίησε την εμπειρία του ως ασθενής της ευθείας ομιλίας συρρίκνωσης για τον ρόλο του.

«Δίνω δωρεάν θεραπεία στους ανθρώπους», αστειεύτηκε.

«Είμαι γοητευμένος από τη θεραπεία. Είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους να κινούνται και να φεύγουν και τι κάνουν και τι δεν κάνουν», εξήγησε ο Στάμος.