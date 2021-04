Συναγερμός σήμανε απόψε στην Ουάσιγκτον, όπου έχει τεθεί σε lockdown το Καπιτώλιο και οι γύρω δρόμοι, τρεις μήνες μετά τα έκτροπα στον «ναό» της αμερικανικής δημοκρατίας.

Αυτοκίνητο έσπασε πάνω σε οδόφραγμα, σε σημείο ελέγχου στην περίμετρο του Καπιτωλίου, τραυματίζοντας δύο αστυνομικούς της ασφάλειας του κτιρίου.

Τραυματίας είναι και ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση.

Στην περιοχή ακούστηκαν και πυροβολισμοί, πιθανόν -σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ- κατά του υπόπτου.

🚨🚨A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe

— Jake Sherman (@JakeSherman) April 2, 2021