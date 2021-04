Το εμβόλιο Covid-19 των Pfizer/BioNTech προσφέρει «υψηλά επίπεδα προστασίας» και κατά του νοτιοαφρικανικού στελέχους του κοροναϊού, ανακοίνωσαν την Πέμπτη οι δύο εταιρείες.

Τα επικαιροποιημένα δεδομένα των κλινικών δοκιμών έδειξαν ότι το εμβόλιο mRNA απέτρεψε το 100% των συμπτωματικών κρουσμάτων μεταξύ των εθελοντών στη Νότιο Αφρική, όπου κυριαρχεί το στέλεχος B1351, αν και το δείγμα της μελέτης στη χώρα ήταν σχετικά μικρό στα 800 άτομα.

Από το σύνολο των δεδομένων στις χώρες όπου δοκιμάστηκε το εμβόλιο προκύπτει αποτελεσματικότητα 91% στην πρόληψη της συμπτωματικής Covid-19, ποσοστό ελαφρώς μικρότερο από το 95% που είχε ανακοινωθεί το Νοέμβριο.

Updated topline analysis of 927 confirmed symptomatic cases of #COVID19 from the landmark Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine study showed high efficacy and favorable safety profile of the vaccine.

— Pfizer Inc. (@pfizer) April 1, 2021