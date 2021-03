Η 18χρονη από τη Μινεάπολη, η οποία τράβηξε με το κινητό τηλέφωνό της το βίντεο με τη σύλληψη και τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ -ένα βίντεο που προκάλεσε διαδηλώσεις παγκοσμίως- δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, όταν της έδειξαν μια φωτογραφία από το υλικό αυτό, κατά τη διάρκεια της δίκης του πρώην αστυνομικού που κατηγορείται για τη δολοφονία του Φλόιντ.

Οι εισαγγελείς κάλεσαν να καταθέσουν σήμερα αυτόπτες μάρτυρες που έζησαν από κοντά τη σύλληψη, στις 25 Μαΐου του 2020. Μεταξύ αυτών μια νεαρή γυναίκα που εργαζόταν σε βενζινάδικο στην άλλη πλευρά του δρόμου κι ένας αθλητής πολεμικών τεχνών που περνούσε από το σημείο.

Κατά τη διάρκεια των καταθέσεών τους, οι εισαγγελείς έπαιξαν βίντεο από διάφορες γωνίες όπου καταγραφόταν η σύλληψη, προκειμένου να τα δουν οι ένορκοι. Μεταξύ αυτών το βίντεο μιας 18χρονης όπου διακρίνεται ο Σόβιν, ένας λευκός αστυνομικός, να πιέζει με το γόνατό του τον λαιμό του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ για περίπου 9 λεπτά.

Το βίντεο, το οποίο σύμφωνα με τους εισαγγελείς καταγράφει τη χρήση υπέρμετρης βίας, προκάλεσε τρόμο στους πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο και οδήγησε σε ένα από τα μαζικότερα κινήματα διαμαρτυρίας στις ΗΠΑ τις τελευταίες δεκαετίες.

VIDEO: Before leaving the witness stand, Darnella Frazier answers a question on how viewing what happened to George Floyd has affected her life.

“When I look at George Floyd, I look at my dad. I look at my brothers…my cousins.. I look at how that could have been one of them.» pic.twitter.com/TQiiXIce2N

— WCCO – CBS Minnesota (@WCCO) March 30, 2021