Το νέο σήμερα της Ίντερ αποκαλύφθηκε μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και θα αντικαταστήσει για πρώτη φορά το… πατροπαράδοτο έμβλημα της ομάδας του Μιλάνου που σχεδιάστηκε το 1908 από τον ιδρυτή του συλλόγου, Τζόρτζιο Μουτζάνι.

Το νέο σήμα διατηρεί τα παραδοσιακά χρώματα, μπλε και μαύρο, και ενσωματώνει τα γράμματα C, I και M (Club Internazionale Milano) μέσα σε κύκλο με μπλε φόντο και μαύρο περίγραμμα.

«Το όνομά μου είναι ιστορία. Είμαι η FC Internazionale Milano», ήταν το σλόγκαν που συνόδευσε την παρουσίαση του νέου σήματος της ομάδας.

I M FC Internazionale Milano.

What I M comes from what I have always been.

I M open to the whole world and rooted in one city. #IMInter pic.twitter.com/iQVzmyrE3u

— Inter (@Inter_en) March 30, 2021