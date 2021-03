Μια ομάδα που στηρίζει τις οικογένειες εκείνων που έχασαν συγγενείς τους από την Covid-19, άρχισε να ζωγραφίζει σήμερα σχεδόν 150.000 καρδιές σε έναν τοίχο απέναντι από το βρετανικό κοινοβούλιο, στη μνήμη των θυμάτων της πανδημίας.

Η τοιχογραφία θα εκτείνεται σε μήκος εκατοντάδων μέτρων, στη νότια όχθη του Τάμεση, έξω από το νοσοκομείο Σεντ Τόμας, στη μονάδα εντατικής θεραπείας του οποίου νοσηλεύτηκε ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον όταν προβλήθηκε από τον νέο κοροναϊό, πέρσι την άνοιξη.

Η εκδήλωση αυτή οργανώθηκε από την ομάδα Covid-19 Bereaved Families For Justice (Οικογένειες Πενθούντων της Covid-19 για τη Δικαιοσύνη), η οποία ζητά τη διεξαγωγή επίσημης έρευνας για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας.

«Η κάθε καρδιά ζωγραφίζεται ξεχωριστά και είναι μοναδική, όπως και οι αγαπημένοι μας τους οποίους χάσαμε» είπε ο Ματ Φάουλερ, ο συνιδρυτής της ομάδας. «Όπως και η κλίμακα της συλλογικής απώλειάς μας, αυτό το μνημείο θα είναι τεράστιο», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση της Βρετανίας έχει υποσχεθεί ότι θα κατασκευάσει ένα μόνιμο μνημείο αφού τελειώσει η πανδημία.

