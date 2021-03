Η Σάρα Ομπάμα, την οποία ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα θεωρούσε γιαγιά του, πέθανε σήμερα το πρωί σε ηλικία 99 ετών σε νοσοκομείο του Κισούμου, στη δυτική Κένυα, όπως ανακοίνωσε η κόρη της.

“Πήγε να βρει τον Δημιουργό της. Πέθανε σήμερα το πρωί”, δήλωσε η Μάρσατ Ονιάνγκο, εξηγώντας ότι νοσηλευόταν στο νοσοκομείο χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τον λόγο.

R.I.P. #SarahObama , President #BarackObama ’s grandmother passes away at age 99. https://t.co/COyVgZGzHL

Γεννημένη το 1922 στις όχθες της λίμνης Βικτώρια, η “Μαμά Σάρα” όπως την έλεγαν, ήταν η τρίτη σύζυγος του Χουσέιν Ονιάνγκο Ομπάμα, παππού από την πλευρά του πατέρα του πρώην Αμερικανού προέδρου. Ο ίδιος, πρακτικός γιατρός, τοπικός αξιωματούχος και πρώην στρατιώτης του στρατού της Μεγάλης Βρετανίας που πολέμησε στη Μιανμάρ, πέθανε το 1975.

Αν και δεν έχουν συγγένεια εξ αίματος με τη Σάρα, ο Μπαράκ Ομπάμα συχνά έλεγε ότι τη θεωρεί γιαγιά του, ενώ την είχε επισκεφθεί πολλές φορές.

1988 when Barack Obama visited his grandmother mama Sarah Obama. Rest In Power pic.twitter.com/uW6LECa8LC

