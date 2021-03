Ενας σπουδαίος κινηματογραφικός ήρωας

Επλασε τον πιο αναγνωρίσιμο ήρωα του κινηματογράφου, τον Little Tramp, γνωστό εδώ ως «Ο αλήτης», ένα μοναδικό πλάσμα του σινεμά, με το οποίο, στο πέρασμα του χρόνου, έχουν μεγαλώσει γενεές γενεών. Ηταν ο πρώτος που κατάφερε να συνδυάσει τόσο εύστοχα, τόσο καίρια μα και τόσο αποτελεσματικά το γέλιο με το δάκρυ μέσα σε αξέχαστες κινηματογραφικές εικόνες που ακόμα και σήμερα διατηρούν τη φρεσκάδα και την επικαιρότητά τους. Εικόνες που μπορούν να σε λυτρώσουν, να σε απογειώσουν, να σε κάνουν να σκεφτείς, να χαλαρώσεις. Και πάνω απ' όλα, να νιώσεις.

Εφέτος το μεγάλο αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν (1889-1977), το «Χαμίνι» («The Kid»), γυρισμένο λίγο προτού ο Τσάπλιν ιδρύσει τα δικά του στούντιο, United Artists, κλείνει 100 χρόνια ζωής και με αυτή την αφορμή η Piece of Magic Entertainment και η mk2 Films προχώρησαν μαζί στην υλοποίηση μιας πολύ ενδιαφέρουσας ιδέας: αποφάσισαν να συνεργαστούν για τη διανομή της ταινίας εκ νέου στις αίθουσες.

Οι βάσεις του έργου του Τσάρλι Τσάπλιν βρίσκονται στις προσωπικές εμπειρίες και αναμνήσεις του, όταν ο μετέπειτα πάμπλουτος άρχοντας του θεάματος μεγάλωνε σε μια φτωχογειτονιά της οδού Κένσινγκτον στο Λονδίνο. Το «Χαμίνι» είναι το τρανταχτό παράδειγμα. Καθότι οι γονείς του, ηθοποιοί του μιούζικ χολ, ήταν πάμπτωχοι, ο Τσάπλιν δεν πέρασε ευτυχισμένα παιδικά χρόνια. Ο πατέρας του, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 37 ετών από επιπλοκές λόγω του αλκοολισμού του, του συμπεριφερόταν βίαια, ενώ η ψυχική υγεία της μητέρας του ήταν ασθενική. Ο Τσάπλιν πέρασε τα παιδικά χρόνια του ζώντας μαζί με τη μητέρα του και τον ετεροθαλή αδελφό του. Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Ρόμπινσον, συγγραφέα της βιογραφίας «Chaplin: His Life and Art», ο Τσάπλιν ως παιδί δεν διέφερε πολύ από το παιδάκι που υποδύθηκε ο Τζάκι Κούγκαν στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, το «Χαμίνι», που περιγράφει τη σχέση ενός κλοσάρ (ο ίδιος ο Τσάπλιν) με ένα ορφανό παιδί του δρόμου.

Περισσότερος Τσάπλιν

Και το καλό νέο σε ό,τι αφορά τον Τσάρλι Τσάπλιν στο 2021 είναι ότι η επανακυκλοφορία του «Χαμινιού» δεν θα είναι η μόνη. Οι δύο εταιρείες που συνεργάστηκαν για την εκ νέου διανομή της ταινίας προγραμματίζουν μια ακόμα μεγαλύτερη συνεργασία για την κυκλοφορία και άλλων ταινιών του Τσάπλιν σε κινηματογράφους παγκοσμίως. Σειρά θα πάρουν ο «Χρυσοθήρας» («The Gold Rush», 1925), το «Τσίρκο» («The Circus», 1928), τα «Φώτα της πόλης» («City Lights», 1931), οι «Μοντέρνοι καιροί» («Modern Times», 1931) και η πρώτη ομιλούσα ταινία του Τσάπλιν, «Ο μεγάλος δικτάτορας» («The Great Dictator», 1940), επίκαιρη στις μέρες μας και επίκαιρη πάντα. Φυσικά, όλες οι ταινίες του Σαρλό που θα κυκλοφορήσουν ξανά στα σινεμά είναι αποκατεστημένες σε σύστημα 4Κ.

Είναι ένα σοβαρό κινηματογραφικό γεγονός, ιδίως σήμερα που η αίθουσα του κινηματογράφου περνά τόσο μεγάλη κρίση λόγω της πανδημίας της COVID-19. Εκεί λοιπόν που κανείς δεν γνωρίζει το μέλλον των πρόσφατων κινηματογραφικών ταινιών που περιμένουν στην... ουρά για να βρουν διέξοδο στις αίθουσες, μια διεθνής κινηματογραφική εταιρεία διανομής μαζί με μία από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες εταιρείες κινηματογράφου της Γαλλίας αποφάσισαν να στρέψουν το βλέμμα τους και στο πολύ μακρινό παρελθόν.

Η mk2 Films διαθέτει μια μοναδική ταινιοθήκη 800 τίτλων, μια πλούσια συλλογή στην οποία βρίσκει κανείς μερικές από τις σημαντικότερες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου, όλες αποκατεστημένες σε 2Κ και 4Κ. Σε ό,τι αφορά το παρελθόν, εστιάζει στους πρωτοπόρους της κινηματογραφικής βιομηχανίας - από τον Ντ. Γ. Γκρίφιθ και την Αλις Γκι-Μπλασέ, ως τους Λόρελ και Χάρντι (Χοντρός - Λιγνός) και τον Μπάστερ Κίτον, ενώ ο κατάλογος των νέων τίτλων που πωλεί και διανέμει χαρακτηρίζεται από δημιουργική ποιότητα: «Atlantics», «Το πορτρέτο μιας γυναίκας που φλέγεται», «Ψυχρός Πόλεμος».

Από την ίδρυσή της, το 2017, η Piece of Magic έχει επεκταθεί στην παγκόσμια κινηματογραφική διανομή ταινιών μεγάλου μήκους, υψηλού προφίλ, ιδίως ντοκιμαντέρ. Ο κατάλογος της εταιρείας περιλαμβάνει την επερχόμενη ευρωπαϊκή κυκλοφορία του Αλεξ Γουίντερ «Zappa» καθώς και βραβευμένες ταινίες τεκμηρίωσης όπως οι «Apollo 11», «Marianne & Leonard: Words of Love» (το είδαμε στην Ελλάδα), «Miles Davis: Birth of the Cool» και «David Attenborough: Α Life On Our Planet». «Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την mk2 στην κοινή μας φιλοδοξία να φέρουμε τα διάσημα κλασικά μεγάλης οθόνης στο παγκόσμιο κοινό του κινηματογράφου» δήλωσε ο Κάσπαρ Ναντό, διευθύνων σύμβουλος της Piece of Magic Entertainment.

Είναι όντως μια προσφορά που αξίζει μια θέση στον προγραμματισμό των κινηματογραφόφιλων, όσο αξίζει να παρακολουθείς ακόμα και σήμερα τον Σαρλό να κάνει τις μαλαγανιές και τις πονηριές του, να πονοκεφαλιάζει τις Αρχές, να βοηθά τον αδύναμο, να προσπαθεί να κατακτήσει (επί ματαίω) το κορίτσι, να είναι ευτυχισμένος μέσα στη γλυκιά φτώχεια της μοναξιάς του.