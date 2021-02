Κατακραυγή στην Ινδία έχει προκαλέσει ένα βίντεο που δείχνει μέλος του προσωπικού ασφαλείας ενός ζωολογικού κήπου στην πόλη Indore να χτυπά στο πρόσωπο έναν ανήλικο επισκέπτη.

Ένας από τους δύο φύλακες φαίνεται στο βίντεο να χτυπάει έναν ανήλικο μέσα στο ζωολογικό κήπο, ενώ το αγόρι του ζητά να αφήσει το γιακά του πουκάμισου του.

«Ο γιος μου είχε πάει να επισκεφτεί τον ζωολογικό κήπο με μερικούς από τους φίλους του την Παρασκευή το απόγευμα, όταν φρουροί τους χτύπησαν επειδή δεν είχαν κέρματα για ρέστα», ο πατέρας ενός από τα παιδιά.

Ο επικεφαλής του ζωολογικού κήπου παραδέχθηκε ότι οι φρουροί χτύπησαν τον ανήλικο, ισχυρίστηκε ωστόσο ότι το θύμα και οι δύο φίλοι του δημιουργούσαν πρόβλημα στον χώρο και ότι είχαν επιτεθεί πρώτοι στο προσωπικό ασφαλείας.

«Το βίντεο δεν δείχνει ολόκληρο το περιστατικό. Κόπηκε έξυπνα για να μη δείξει πως τα αγόρια προκαλούσαν πρόβλημα και είχαν επιτεθεί πρώτοι στους φρουρούς προτού εκείνοι αντιδράσουν», είπε ο ίδιος.

Madhya Pradesh: A video has surfaced about two employees of Indore zoo assaulting a minor boy in premises. The victim is son of former corporator of Hatpipliya. Police have registered the case pic.twitter.com/90M07vCxsk

