Ένας Έλληνας μουσικός κατασκεύασε ένα μικρόφωνο που το έστειλε στον πλανήτη Άρη για να καταγράψει τους ήχους του.

Ο Ιάσων Αχιλλέας Μεζίλης σχεδίασε ένα μικρόφωνο για να ηχογραφήσει τον ήχο στον πλανήτη Άρη.

Ο Μεζίλης τοποθέτησε μικρόφωνο στο Perseverance για να καταγράψει τους ήχους στον κόκκινο πλανήτη.

Τελικά μαζί με την ομάδα του επέλεξαν μια συσκευή που κυκλοφορούσε στην αγορά και έκαναν τις κατάλληλες προσαρμογές.

Η πειραματική αυτή συσκευή βρίσκεται σήμερα στον Άρη μαζί με μία άλλη συσκευή καταγραφής ήχου που κατασκεύασαν Γάλλοι επιστήμονες.

«Το άλλο μικρόφωνο είναι κυρίως για επιστήμη, για να μελετήσει τους ήχους που κάνουν οι βράχοι όταν εκρήγνυνται, όταν τους χτυπάνε τα λέιζερ. Το δικό μας μικρόφωνο είναι πρωτίστως εκεί για να είναι cool. Είναι περισσότερο για να συναρπάσει και να εμπνεύσει. Εάν μπορέσουμε να συνδυάσουμε τα δύο μικρόφωνα, ελπίζω να ακούσουμε τον ήχο από την επιφάνεια του Άρη στερεοφωνικά και νομίζω θα δημιουργηθεί μία πιο απτή εμπειρία για τους ανθρώπους ώστε να μπορέσουν να ονειρευτούν ένα ταξίδι στον Άρη κάποια μέρα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Έλληνας μουσικός στην ΕΡΤ.

Την ίδια ώρα το πρώτο ηχητικό ντοκουμέντο από την επιφάνεια του πλανήτη Άρη, έτσι όπως το κατέγραψε το διαστημικό ρόβερ Perseverance, δημοσίευσε η NASA.

Ο ήχος δεν προέρχεται από το εξάρτημα του Έλληνα Ιάσων Αχιλλέας Μεζίλη, ωστόσο αποτελεί τον πρώτο ήχο που ακούμε από τον συγκεκριμένο πλαντήτη.

Το διαστημικό ρόβερ Perseverance προσεδαφίστηκε επιτυχώς στην επιφάνεια του Άρη την προηγούμενη εβδομάδα και κατέγραψε από τα δύο του μικρόφωνα το πρώτο ηχητικό «ντοκουμέντο» από τον κόκκινο πλανήτη. Και αυτό δεν ήταν άλλο από «ριπές ανέμου», όπως ανακοίνωσαν εκπρόσωποι της NASA.

Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. 🎧https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021