To Showtime πρόσθεσε μια ακόμη πρωτοκλασάτη ηθοποιό στο καστ της σειράς «The First Lady» (Η Πρώτη Κυρία).

Η Μισέλ Φάιφερ θα υποδυθεί τη Μπέτι Φορντ στη σειρά, στην οποία θα πρωταγωνιστήσει επίσης η Βαϊόλα Ντέιβις ως Μισέλ Ομπάμα.

Η βραβευμένη με Emmy, Σούζαν Μπίερ έχει επίσης υπογράψει συμβόλαιο για να σκηνοθετήσει τα επεισόδια του «The First Lady», που είναι συμπαραγωγή του Showtime και της Lionsgate Television και θα είναι εκτελεστική παραγωγός.

Ο πρώτος κύκλος θα εστιάζει στις Μισέλ Ομπάμα, Μπέτι Φορντ και Έλινορ Ρούσβελτ και τον ρόλο που διαδραμάτισαν στη διαμόρφωση σημαντικών αποφάσεων, κάποιες από τις οποίες άλλαξαν τον κόσμο, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον Λευκό Οίκο.

Η Μπέτι Φορντ ήταν η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ το 1974-77 την περίοδο της προεδρίας του Τζέραλντ Φορντ. Είχε ενεργό ρόλο στην κοινωνική πολιτική και ήταν από τις πιο ειλικρινείς και πολιτικά δραστήριες Πρώτες Κυρίες στην ιστορία. Επίσης, πρωτοστάτησε σε καμπάνια ευαισθητοποίησης για τον εθισμό και την κατάχρηση ουσιών, δημοσιοποιώντας το δικό της πρόβλημα με τον αλκοολισμό και συνίδρυσε κέντρο αποτοξίνωσης που φέρει το όνομά της.

Ο Άαρον Κούλεϊ είναι δημιουργός της σειράς και σεναριογράφος αρκετών επεισοδίων της.

