Τηλεδιάσκεψη με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πραγματοποίησε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης τέθηκε επί τάπητος η επιδημιολογική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η επίδραση των νέων μεταλλάξεων του ιού.

Επιπλέον, συζητήθηκε η επικείμενη εξέταση των αιτημάτων για την έγκριση νέων εμβολίων (AstraZeneca και Sputnik-V), καθώς και η στρατηγική εμβολιασμών που εφαρμόζεται στα κράτη μέλη.

Τέλος, συζητήθηκαν μέτρα που θα κρατήσουν τα σύνορα ανοιχτά, ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα την πραγματοποίηση μόνο των απαραίτητων ταξιδιών.

«Η υγειονομική κατάσταση στην Ευρώπη παραμένει πολύ σοβαρή. Υπάρχει λόγος να ελπίζουμε χάρη στα εμβόλια και οφείλουμε να διασφαλίσουμε ταχύτητα και επάρκεια στη διανομή τους. Αλλά υπάρχει και λόγος να ανησυχούμε από τις μεταλλάξεις του ιού. Είναι απαραίτητο να ενθαρρύνουμε μονάχα τα απαραίτητα ταξίδια, τόσο ανάμεσα στις χώρες, όσο και εντός αυτών. Ταυτόχρονα πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτή την κοινή αγορά. Πρέπει να παραμείνουμε εστιασμένοι στον στόχο και αποφασισμένοι να δώσουμε απαντήσεις» ανέφερε στο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν.

Across Europe, the health situation remains very serious.

There is reason for hope with the vaccines. And reason for concern with the variants of the virus.

We must remain focused and determined in our response. pic.twitter.com/AvaL1XBtuf

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 22, 2021