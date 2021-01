Το επίκεντρο της προσοχής έχει γίνει ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Μετά την ορκωμοσία του, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγινε viral μια φωτογραφία του Μπάιντεν από όταν ήταν μόλις 26 ετών.

Η φωτογραφία από το μακρινό 1967 απεικονίζει τον Δημοκρατικό πρόεδρο με κόκκινο πουκάμισο με κοντό μανίκι και ενθουσίασε τους χρήστες του TikTok και του Twitter.

Πολλοί από τους νεαρότερους σε ηλικία δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι στη φωτογραφία αυτή απεικονίζεται ο Μπάιντεν, ο οποίος είναι πλέον 78 ετών.

Δεν έλειψαν βέβαια τα κομπλιμέντα για την ομορφιά του νεαρού Μπάιντεν και πολλοί ήταν αυτοί που τον σύγκριναν με τον… Captain America.

Ακόμη και ο ηθοποιός Κρις Έβανς, o οποίος έχει παίξει τον Κάπτεν Αμέρικα, σχολίασε την ομοιότητα.

Some of the gif responses are priceless 😂😂😂good work, everyone

— Chris Evans (@ChrisEvans) January 14, 2021