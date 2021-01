Λίγο πριν την ορκωμοσία Τζο Μπάιντεν και με τα ύψιστα μέτρα προστασίας να βρίσκονται σε ισχύ στην Ουάσινγκτον, υπό το φόβο νέων επεισοδίων όπως αυτά στο Καπιτώλιο, διατάχθηκε εκκένωση του κτιρίου του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ έπειτα από απειλή για βόμβα.

JUST IN: Supreme Court being evacuated for bomb threat

— Ana Cabrera (@AnaCabrera) January 20, 2021