Σκηνικό που παραπέμπει σε… πραξικόπημα και εικόνες που δεν περιμέναμε να δούμε ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει στηθεί εδώ και μερικές ώρες στην Ουάσιγκτον. Μια χώρα με ισχυρά συστήματα ασφαλείας και με μια Δημοκρατία που υποτίθεται ότι στηρίζεται από πολύ ισχυρούς θεσμούς, όπως η Γερουσία, έγινε σμπαράλια χάρη στην εμμονή του ηττημένου Ντόναλντ Τραμπ. Εδώ και ημέρες στις ΗΠΑ μύριζε μπαρούτι καθώς ο απερχόμενος πρόεδρος έφτιαχνε το κλίμα για τη δημιουργία εμφυλίου πολέμου, ρίχνοντας συνεχώς λάδι στη φωτιά και αμφισβητώντας τα αποτελέσματα των εκλογών του Νοεμβρίου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζουν μια από τις μελανότερες σελίδες στην ιστορία τους με ευθύνη του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος επέλεξε να στήσει σκηνικό εμφυλίου αντί να αποδεχθεί την ήττα του και να λειτουργήσουν οι θεσμοί.

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της στα επεισόδια αλλά και αρκετοί αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί έπειτα από την εισβολή των οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο. Η Εθνική Φρουρά ειδοποιήθηκε να επέμβει, δείγμα του πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση στο Καπιτώλιο το οποίο τελεί υπό κατάληψη από οπαδούς του Τραμπ.

Ούτε οι εκκλήσεις του Τζο Μπάιντεν, αλλά ούτε και η προσπάθεια του Ντ. Τραμπ να ηρεμήσει τους οπαδούς του, δείχνει να αλλάζει το κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γύρω στις 12 το βράδυ ώρα Ελλάδας σημειώθηκε ένταση καθώς αστυνομικοί έριξαν δακρυγόνα έξω από το Καπιτώλιο σε μια προσπάθεια να διώξουν τους οπαδούς του Τραμπ.

Οι εικόνες παρέπεμπαν σε οχλοκρατία πρωτόγνωρη για την αμερικανική δημοκρατία. Εικόνες που παρέπεμπαν σε λατινοαμερικανικές χώρες. Ή ακόμη και στο πραξικόπημα που είχε επιχειρηθεί στην Τουρκία

Ολόκληρη η Εθνική Φρουρά της Ουάσινγκτον ενεργοποιήθηκε από το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εισβολή των οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο, σύμφωνα με τον επικεφαλής εκπρόσωπο του Πενταγώνου, Τζόναθαν Χόφμαν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συνεννοήσεις για την ενεργοποίηση της Εθνικής Φρουράς έγιναν με τον Μάικλ Πενς, κάνοντας στην άκρη τον Ντ. Τραμπ.

Λίγο μετά τις 12.30 τα ξημερώματα οι πληροφορίες ανέφεραν ότι η Εθνική Φρουρά καθάρισε το Καπιτώλιο κι ότι όλοι οι χώροι ήταν ασφαλείς.

Υπενθυμίζεται ότι διακόπηκε η συνεδρίαση στο Κογκρέσο που επρόκειτο να επικυρώσει τη νίκη Μπάιντεν μετά την εισβολή των διαδηλωτών, που παραβίασαν οδοφράγματα ασφαλείας περιμετρικά του Καπιτωλίου, ανέβηκαν στην κατασκευή που τοποθετήθηκε για την ορκωμοσία του Μπάιντεν και εισέβαλαν στο κτίριο θέλοντας να αρπάξουν τα χαρτιά που επικύρωναν την εκλογή Μπάιντεν.

Εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε ότι η Εθνοφρουρά της Ουάσινγκτον με 1.100 μέλη της κλήθηκε να υποστηρίξει την επιβολή του νόμου. Ηδη, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία στην Ουάσινγκτον σε μια προσπάθεια να εκτονωθεί η κατάσταση.

«Με έχετε ακούσει και προηγούμενα να λέω ότι τα λόγια ενός προέδρου έχουν μεγάλη σημασία. Να βγει ο Τραμπ στην τηλεόραση και να ορκιστεί πίστη στο Σύνταγμα», τόνισε μεταξύ άλλων ο Τζο Μπάιντεν στο έκτακτο διάγγελμά του.

Ο Μπάιντεν έκανε μια ενωτική ομιλία, σε μια προσπάθεια να επικρατήσει η λογική και η ψυχραιμία. Απαραίτητα και τα δύο σε μια πολύ δύσκολη στιγμή της ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς οι εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου ήταν σοκαριστικές.

JUST IN: The entire DC National Guard has been activated by the Department of Defense following a pro-Trump mob breaching the United States Capitol https://t.co/QeAQdCSTZO pic.twitter.com/4iJHTJkNn8

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η Ουάσιγκτον θα ζούσε αυτό το δράμα και η κατάσταση στην αμερικανική πρωτεύουσα ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

«Οι σκηνές που βλέπουμε δεν αντανακλούν τις αξίες της Αμερικής. Μικρός αριθμός ακραίων, έχει προκαλέσει χάος και αυτό πρέπει να σταματήσει τώρα, σημείωσε ο Τζο Μπάιντεν.

«Ξέρω ότι πονάτε, ξέρω ότι είστε πληγωμένοι που μας έκλεψαν τις εκλογές, αλλά τώρα πρέπει να πάτε σπίτι σας, πρέπει να υπάρξει ειρήνη, πρέπει να υπάρξει τάξη και πρέπει να σεβαστούμε τους νομοθέτες μας» είπε ο Τραμπ, αναφέροντας πως «έχουμε κράτος δικαίου και δεν θέλουμε να τραυματιστεί κανείς».

Ηταν το μήνυμά του αλλά κατόπιν εορτής καθώς ο ίδιος είχε προτρέψει τους οπαδούς του να πάνε στο Καπιτώλιο.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους έριξαν με κλωτσιές τα σιδερένια οδοφράγματα, πέρασαν πολλά επίπεδα ασφαλείας και εισήλθαν στο Καπιτώλιο από την πίσω πλευρά.

Οι σκληροπυρηνικοί του Τραμπ εισέβαλαν στην αίθουσα της συνεδρίασης των νομοθετών, την οποία πρόλαβαν και εκκένωσαν οι αστυνομικές δυνάμεις. Μάλιστα κάποιους από αυτούς είναι οπλισμένοι.

Μετά από λίγο -και σύμφωνα με το CNN- υπήρξε μία ένοπλη αντιπαράθεση στην μπροστινή πόρτα της αίθουσας της Γερουσίας, ενώ αστυνομικοί τράβηξαν τα όπλα τους σε κάποιον που προσπαθεί να φτάσει μέχρι εκεί.

There’s an armed standoff at the House front door, and police officers have their guns drawn at someone who is trying to reach the front door https://t.co/GgRTsWit0R

— CNN (@CNN) January 6, 2021