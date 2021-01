Με την Ουάσιγκτον να θυμίζει «φρούριο», εν όψει της συνεδρίασης του Κογκρέσου για την επικύρωση της εκλογική νίκης του Τζο Μπάιντεν, και το κλίμα να είναι ήδη φορτισμένο, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζει να ανεβάζει ακόμη περισσότερο την ένταση, επαναλαμβάνοντας τις αστήρικτες κατηγορίες για νοθεία και ασκώντας πιέσεις στον Μάικ Πενς, να… παρανομήσει.

Ο αντιπρόεδρος έχει την εξουσία να απορρίψει ψήφους που είτε ήταν προϊόν νοθείας είτε προήλθαν από λανθασμένη καταμέτρηση, ισχυρίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ για ακόμα μία φορά με ανάρτησή του στο Twitter, πιέζοντας τον Μάικ Πενς να πράξει αναλόγως καθώς αν γίνει αυτό « θα κερδίσουμε την προεδρία», όπως αναφέρει.

If Vice President @Mike_Pence comes through for us, we will win the Presidency. Many States want to decertify the mistake they made in certifying incorrect & even fraudulent numbers in a process NOT approved by their State Legislatures (which it must be). Mike can send it back!

Ο Τραμπ, ασκεί τις πιέσεις αυτές, στον αντιπρόεδρό του, καθώς ο Πενς προεδρεύει της διαδικασίας για τυπική -και μόνο- επικύρωση της καταμέτρησης των ψήφων του σώματος των εκλεκτόρων, ενώπιον του Κογκρέσου. Καλεί ουσιαστικά τον Μάικ Πενς να υπερβεί τον διαδικαστικό ρόλο του για να ανατρέψει το εκλογικό αποτέλεσμα.

Δύο μήνες και πλέον μετά τις εκλογές, ο μεγιστάνας δεν έχει ακόμη αναγνωρίσει τη νίκη του δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν, καταγγέλλοντας νοθεία, για την οποία δεν έχει παρουσιάσει καμιά απόδειξη.

Μάλιστα, δεν έχει μπορέσει να πείσει ούτε τα δικαστήρια, ούτε τους εκλογικούς αξιωματούχους, ωστόσο μέρος του ρεπουμπλικανικού κόμματος τον υποστηρίζει στην προσπάθειά του να ανατρέψει το αποτέλεσμα.

Νωρίτερα, ο Τραμπ, επιβεβαίωσε ότι θα απευθύνει ομιλία σήμερα Τετάρτη στην Ουάσιγκτον στους οπαδούς του, τους οποίους κάλεσε να διαδηλώσουν στην καρδιά της αμερικανικής πρωτεύουσας την ημέρα που το Κογκρέσο θα επισημοποιήσει την ήττα του στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

«Θα μιλήσω στην Πορεία για να Σωθεί η Αμερική αύριο», ανέφερε ο Τραμπ μέσω Twitter, διευκρινίζοντας ότι θα πάρει τον λόγο στις 11:00 (18:00 ώρα Ελλάδας) στην Ellipse, πλατεία νότια του Λευκού Οίκου.

I will be speaking at the SAVE AMERICA RALLY tomorrow on the Ellipse at 11AM Eastern. Arrive early — doors open at 7AM Eastern. BIG CROWDS! pic.twitter.com/k4blXESc0c

«Ελάτε νωρίς, οι πόρτες ανοίγουν στις 07:00. Τεράστια πλήθη!», πρόσθεσε ο Τραμπ, πληκτρολογώντας τις δύο τελευταίες λέξεις με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει για έμφαση.

Στο μεταξύ, η αστυνομία της Ουάσινγκτον έκανε σαφές ότι ανησυχεί για το ενδεχόμενο να ξεσπάσουν βίαια επεισόδια, ειδικά από πλευράς οργανώσεων όπως η ακροδεξιά οργάνωση Proud Boys, και προειδοποίησε πως όποιος οπλοφορεί στις διαδηλώσεις — πράγμα που κάνουν συχνά τα μέλη της οργάνωσης — θα συλλαμβάνεται.

«Δεν θα αφήσουμε κανέναν να υποκινήσει βία ή να εκφοβίσει τους πολίτες μας», τόνισε η Δημοκρατική δήμαρχος της πόλης Μιούριελ Μπάουζερ.

As we are driving to our hotel in DC there are police checking papers and hotel registrations.

If you don’t have papers, they won’t let you through the check points. pic.twitter.com/qWs8umOIWc

— Mike Coudrey (@MichaelCoudrey) January 5, 2021