Άγνωστοι βανδάλισαν στις ΗΠΑ τα σπίτια της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι και του επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία Μιτς ΜακΚόνελ.

Νωρίς την Παρασκευή το πρωί άγνωστοι βανδάλισαν ένα σπίτι στο Σαν Φρανσίκο που ανήκει στην Πελόζι, σύμφωνα με την αστυνομία. “Άγνωστοι δράστες έγραψαν με σπρέι στην πόρτα του γκαράζ και άφησαν ένα κεφάλι γουρουνιού στο πεζοδρόμιο”, ανακοίνωσε η αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο.

Εξάλλου στο σπίτι του ΜακΚόνελ στο Κεντάκι άγνωστοι έγραψαν το σύνθημα “πού είναι τα λεφτά μου;”.

Οι επιθέσεις αυτές σημειώθηκαν εν μέσω πολιτικής διαμάχης στο Κογκρέσο για την παροχή οικονομικής βοήθειας στους Αμερικανούς που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού.

Την Τρίτη η Βουλή των Αντιπροσώπων, οπου την πλειοψηφία έχουν οι Δημοκρατικοί, ψήφισε υπέρ της αύξησης της βοήθειας που θα λάβουν οι Αμερικανοί από τα 600 δολάρια στα 2.000. Η πρόταση υιοθετήθηκε στη Βουλή με τη στήριξη περισσότερων από 40 Ρεπουμπλικάνων. Όμως η Γερουσία, όπου την πλειοψηφία έχουν οι Ρεπουμπλικάνοι, δεν ενέκρινε τη πρόταση, παρά την προτροπή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

“Η Γερουσία δεν θα εκφοβιστεί να δώσει περισσότερα δανεικά στα χέρια των πλούσιων φίλων των Δημοκρατικών που δεν έχουν ανάγκη βοήθεια”, δήλωσε ο ΜακΚόνελ την Τετάρτη.

🔴 Mitch McConnell/Nancy Pelosi’s home vandalized for not passing stimulus.

1. What are chances stimulus checks/UBI is permanent?

2. You can’t destroy volatility, you can only transfer it. The longer asset price volatility is suppressed the more societal volatility we’ll see. pic.twitter.com/z27zW43jKa

— George Gammon (@GeorgeGammon) January 3, 2021