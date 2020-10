Για τους λόγους που πήρε την απόφαση να αφήσει την Φενέρμπαχτσε και να γυρίσει στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό μίλησε ο Κώστας Σλούκας.

Ο γκαρντ των Ερυθρόλευκων υπογράμμισε, επίσης, στο επίσημο κανάλι της Euroleague πως θέλει να πετύχει με την ομάδα του Πειραιά και για τον σύλλογο και για τον ίδιο, αλλά και για τους φιλάθλους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο 30χρονος άσος: «Στην ζωή μου πάντα προσπαθώ να βρω κίνητρο. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Πιστεύω πως μετά από 5 χρόνια στη Φενέρμπαχτσε έκλεισε ένας κύκλος. Όσον αφορά το κίνητρο, είναι τα πάντα στη ζωή μου.

Λόγω αυτού εξάλλου γύρισα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός τα τελευταία δύο, τρία χρόνια, δεν βρίσκεται εκεί που του αξίζει να είναι. Πιστεύω σε αυτή την ομάδα, οπότε αποφάσισα να έρθω και πάλι εδώ, να βάλω τα δυνατά μου ώστε να κάνουμε κάτι καλό για την ομάδα, για τον κόσμο και για εμένα».

A serial winner 🔥@kos_slou realised his dream with @olympiacosbc and is now back to help fight for a championship! pic.twitter.com/Hgy2XsF3ND

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 28, 2020