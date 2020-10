Τα τεστ κοροναϊού έχουν γίνει πλέον μέρος της καθημερινότητας των ομάδων και αυτό ακριβώς συνέβη και στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ.

Το παιχνίδι του «Δικεφάλου» του Βορρά κόντρα στο Λαύριο για τη 2η αγωνιστική οδεύει προς αναβολή καθώς η ομάδα του Λαυρίου έχει 11 κρούσματα θετικά στον covid-19. Ωστόσο οι παίκτες και όλα τα μέλη της ομάδας της Θεσσαλονίκης υποβλήθηκαν σε τεστ για την ανίχνευση του ιού και βγήκαν όλα αρνητικά.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ γνωστοποίησε την είδηση μέσα από ένα χιουμοριστικό μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter. Το μήνυμα αναφέρει χαρακτηριστικά: «Γενικά όλοι μας είμαστε θετικοί άνθρωποι αλλά τα καλά νέα είναι ότι είμαστε αρνητικοί στα τελευταία τεστ covid-19».

We are generally positive people, but the good news is that we are all negative in the last #COVID19 test. #COVIDFREE #PAOK4EVER pic.twitter.com/mlNfxEaux9

