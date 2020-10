Την κατάργηση του προγράμματος παροχής κυπριακών διαβατηρίων έναντι επενδύσεων ανακοίνωσε λίγο πριν από το μεσημέρι η κυπριακή κυβέρνηση, μετά τον σάλο που ξέσπασε από την δημοσιοποίηση ντοκιμαντέρ του Al Jazzera, στο οποίο ο πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής Δημήτρης Συλλούρης και ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χριστάκης Τζιοβάνης εμφανίζονται πρόθυμοι να μεσολαβήσουν υπέρ Κινέζου φυγόδικου για την εξασφάλιση κυπριακού διαβατηρίου.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος η απόφαση θα ισχύσει από την 1η Νοεμβρίου, ενώ εξηγώντας τους λόγους αναφέρθηκε στα προβλήματα τα οποία παρουσιάστηκαν στο πρόγραμμα από τον καιρό της εφαρμογής του.

Η κατάργηση του προγράμματος «χρυσών διαβατηρίων» ανακοινώνεται ένα 24ωρο μετά την δημοσιοποίηση του ντοκιμαντέρ του δημοσιογραφικού δικτύου Al Jazeera, στο οποίο καταγράφεται η πορεία δύο υπό κάλυψη δημοσιογράφων του δικτύου, που φτάνουν στην Κύπρο, εμφανιζόμενοι ως εκπρόσωποι πλούσιου Κινέζου, καταδικασθέντος in absentia στην χώρα του για αδικήματα διαφθοράς και ξεπλύματος. Σκοπός του ταξιδιού στην Κύπρο είναι η προώθηση επένδυσης του εν λόγω Κινέζου φυγόδικου με σκοπό την εξασφάλιση κυπριακού διαβατηρίου.

Με την χρήση κρυφών καμερών, οι δύο δημοσιογράφοι καταγράφουν συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής Δημήτρη Συλλούρη στην οικία του επιχειρηματία ανάπτυξης γης και βουλευτή του ΑΚΕΛ Χριστάκη Τζιοβάνη. Κατά τη συνάντηση με τους δύο πολιτικούς, οι δύο φερόμενοι εκπρόσωποι του Κινέζου φυγόδικου λαμβάνουν διαβεβαιώσεις ότι παρά τις σχέσεις του πελάτη τους με παράνομες δραστηριότητες, οι ίδιοι θα μεσολαβήσουν ώστε ο κινέζος επενδυτής να λάβει τελικά κυπριακό διαβατήριο.

Η προβολή του ντοκιμαντέρ προκάλεσε σάλο στην κυπριακή κοινή γνώμη, με εκατοντάδες χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης να ζητούν την παραίτηση του δεύτερου τη τάξει αξιωματούχου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ αύριο οργανώνεται συγκέντρωση πολιτών έξω από την κυπριακή Βουλή. Υπό το βάρος της κατακραυγής ο πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας δημόσια συγγνώμη για την εικόνα του. Ανακοίνωσε παράλληλα ότι θα απέχει από τα καθήκοντα του μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών για την υπόθεση σημειώνοντας ωστόσο ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του ανεξαρτήτως αποτελέσματος.

Την ίδια ώρα τα συλλογικά όργανα του ΑΚΕΛ συνεδριάζουν εκτάκτως για συζήτηση του θέματος που προκύπτει με τον βουλευτή του κόμματος της Αριστεράς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ΑΚΕΛ είναι έτοιμο να προχωρήσει σε διαγραφή του βουλευτή, εάν ο ίδιος δεν επιλέξει από μόνος του τον δρόμο της παραίτησης.

“No passport case is clean.”

How a criminal can get an EU passport via the Cyprus Investment Programme.

Our investigation The #CyprusPapers Undercover

Here is a taster👇 pic.twitter.com/6SDYn1BxED

