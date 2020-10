Αμετανόητος ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος με νέο tweet λίγες ώρες μετά το εξιτήριό του από νοσοκομείο αναφέρεται στην εποχική γρίπη συγκρίνοντάς την με τον κοροναϊό,λέγοντας ότι παρά την ύπαρξη εμβολίου πολλοί πεθαίνουν από αυτήν.

«Η εποχή της γρίπης έρχεται! Πολλοί άνθρωποι κάθε χρόνο, μερικές φορές πάνω από 100.000 και παρά την ύπαρξη εμβολίου, πεθαίνουν από την Γρίπη. Θα κλείσουμε την χώρα μας; Όχι, μάθαμε να ζούμε με αυτήν, όπως μαθαίνουμε να ζούμε με τον Covid, σε πολλούς πληθυσμούς πολύ λιγότερο θανατηφόρος», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!!

