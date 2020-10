Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ μέσω Twitter πως παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο, οι θεράποντες γιατροί του προειδοποίησαν πως η ασθένεια του αμερικανού προέδρου δεν έχει παρέλθει.

Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο γιατρός του Λευκού Οίκου, Σον Κόνλεϊ, ο αμερικανός πρόεδρος δεν έχει αναρρώσει πλήρως από την Covid-19, ωστόσο είναι αρκετά καλά ώστε να πάρει εξιτήριο.

«Παρότι δεν έχει συνέλθει εντελώς, η ομάδα και εγώ συμφωνούμε ότι όλες οι αξιολογήσεις του, και το πιο σημαντικό, η κλινική του κατάσταση υποστηρίζει την επιστροφή στο σπίτι του όπου θα περιβάλλεται από γιατρούς παγκόσμιας κλάσης» είπε χαρακτηριστικά. Εξήγησε, δε, πως πληρούσε «τις περισσότερες προϋποθέσεις για εξιτήριο».

Σύμφωνα με τον γιατρό του, στον Τραμπ χορηγήθηκε συμπληρωματικό οξυγόνο δύο φορές, ωστόσο ο ίδιος αρνήθηκε να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες, επικαλούμενος το ιατρικό απόρρητο.

«Και τις δύο φορές, έλαβε λίγο οξυγόνο και ανέκαμψε αμέσως» δήλωσε ο Κόνλεϊ.

Την ίδια ώρα, ένας από τους γιατρούς του είπε ότι ο Τραμπ έλαβε την τρίτη δόση της ρεμδεσιβίρης. Σημείωσε, μάλιστα, πως η λειτουργία των νεφρών και του ήπατος του προέδρου «συνεχίζει να είναι φυσιολογική».

«Το σχέδιό μας είναι να του δώσουμε την τέταρτη δόση ρεμδεσιβίρης σήμερα το απόγευμα (ώρα Αμερικής) πριν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο και έχουμε φροντίσει να παραδώσουμε την πέμπτη και τελευταία δόση της θεραπείας του στον Λευκό Οίκο αύριο το απόγευμα.

Ο γιατρός του προέδρου Τραμπ πιέστηκε από δημοσιογράφους για τη βόλτα που έκανε έξω από το νοσοκομείο, την Κυριακή, προκαλώντας πληθώρα αντιδράσεων.

Σύμφωνα με τον Κόνλεϊ, ο Τραμπ «περιβάλλεται από ιατρικό προσωπικό και προσωπικό ασφαλείας για μέρες φορώντας ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό», προσθέτοντας ότι «και χθες οι πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ φορούσαν αντίστοιχο εξοπλισμό για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα».

Όσον αφορά στο ερώτημα ποιες προφυλάξεις λαμβάνονται στον Λευκό Οίκο πριν από την προγραμματισμένη επιστροφή του Τραμπ απόψε, ο γιατρός του είπε: «Συνεργαστήκαμε με τους ειδικούς για τις μολυσματικές ασθένειες για να κάνουμε κάποιες συστάσεις για το πώς να διατηρήσουμε τα πάντα ασφαλή στον Λευκό Οίκο για τον πρόεδρο και όσους βρίσκονται γύρω του».

"Over the past 24 hours, the president has continued to improve… we plan to get him home"

Donald Trump's doctor says the president will be discharged from the hospital later today

Follow our live coverage https://t.co/0tAhU0ZYUv pic.twitter.com/ZNgpprSAvO

— BBC News (World) (@BBCWorld) October 5, 2020