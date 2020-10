Πρότυπο στην αντιμετώπιση της πανδημίας παραμένει η Νέα Ζηλανδία η οποία σε μια περίοδο που ο κοροναϊός έχει «θερίσει» τις χώρες σε όλο τον κόσμο, κατάφερε το ακατόρθωτο: να ανακοινώσει μηδενικό αριθμό κρουσμάτων.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στη χώρα αγγίζει τα 1.492 ενώ δεν βρίσκεται ούτε ένας ασθενής με κοροναϊό στα νοσοκομεία της χώρας.

Δέκα άτομα ανάρρωσαν, ενώ ο αριθμός των ενεργών περιπτώσεων αγγίζει τις 43.

Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε αυτή την επίσημη ανακοίνωση και ο λαός της Νέας Ζηλανδίας έχει κάθε λόγο να νιώθει δικαιωμένος για τις θυσίες που χρειάστηκε να κάνει.

There are no new cases of #COVID19 to report in New Zealand today. Read the full update at https://t.co/gwDS76L8Hn

Zero.

No new cases of Covid-19 in New Zealand. No one left in hospital with the virus.

