Μεγάλη χαρά έδωσε η είδηση στον ΛεΜπρον Τζέιμς: το παιδικό βιβλίο «I PROMISE» το οποίο συνδημιούργησε με την εικονογράφο Νίνα Μάτα (Nina Mata), κάνοντας ντεμπούτο στην αγορά βρέθηκε στον κορυφή της λίστας ευπώλητων παιδικών εικονογραφημένων βιβλίων των New York Times.

Η πρώτη υπόσχεση που δίνεται στο τρέιλερ για το βιβλιαράκι είναι «ΥΠΟΣΧΟΜΑΙ… να πηγαίνω σχολείο», μια ευθεία αναφορά στα παιδικάτα του άσου των Λος Άντζελες Λέικερς.

«Τόσο ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ!!!! Ουάου ουάου ουάου;. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ! Σημαίνει τόσα πολλά για τα παιδιά μου και τις οικογένειές τους στο @IPROMISESchool

NBA champion and superstar LeBron James (@KingJames) pens a slam-dunk picture book inspired by his foundation’s I PROMISE program that motivates children everywhere to always #StriveForGreatness. Available now, wherever books are sold! https://t.co/f97I4oHN7j pic.twitter.com/EAdIeuiBgB

— HarperCollinsCa (@HarperCollinsCa) August 23, 2020