Απόψε ήταν ανίκητος! Ούτε ο Νεϊμάρ, ούτε ο Μπαμπέ, ούτε κανείς δεν μπόρεσε να τον νικήσει! Ο Μάνουελ Νόιερ κράτησε ανέπαφη την εστία του και βοήθησε τα μέγιστα στην κατάκτηση του 6ου Champions League από την Μπάγερν Μονάχου!

Οι Βαυαροί επικράτησαν 1-0 της Παρί Σεν Ζερμέν στο «Ντα Λουζ» της Λισαβόνας και «έπιασαν» στην 3η θέση τη Λίβερπουλ στη Χρυσή Βίβλο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης!

Ο Νόιερ, εκτός από την εξαιρετική του εμφάνιση, θα έχει να θυμάται αυτή τη βραδιά και για κάτι άλλο. Ως αρχηγός σήκωσε πρώτος την κούπα με τα μεγάλα αυτιά. Με αυτό το γεγονός έγραψε ιστορία, καθώς έγινε μόλις ο τρίτος τερματοφύλακας στο Champions League που σηκώνει το βαρύτιμο τρόπαιο πρώτος απ’ όλους!

Ποιοι ήταν οι άλλοι δύο; Ο Πίτερ Σμάιχελ το 1999 με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Ίκερ Κασίγιας το 2014 με τη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Μάνουελ Νόιερ το 2020 με την Μπάγερν Μονάχου!

Διαβάστε επίσης: Δείτε το μοναδικό γκολ του μεγάλου τελικού του Champions League

Only three goalkeepers have lifted the #UCL trophy as a captain:

🇩🇰 Peter Schmeichel (1999)

🇪🇸 Iker Casillas (2014)

🇩🇪 Manuel Neuer (2020)

A world-class trio. 🏆 pic.twitter.com/9hdYh8sO1S

— Squawka Football (@Squawka) August 23, 2020