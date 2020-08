Συνεχίζεται ο γολγοθάς των κατοίκων της Βηρυτού οι οποίοι εκτός από την καταστροφή των περιουσιών τους έχζουν να αντιμετωπίσουν και την έλλειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθώς οι ισχυρές εκρήξεις κατέστρεψαν τέσσερα από τα νοσοκομεία της πρωτεουουσας του Λιβάνου.

Χθες όλη μέρα κάτοικοι έψαχναν στα χαλάσματα για επιζώντες καθώς τα σωστικά συνεργεία δεν επαρκούν, ενώ κάθε ώρα που περνάει είναι πολύτιμη. Η έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού ισοπέδωσε κάμποσα οικοδομικά τετράγωνα και άφησε άστεγους πάνω 300.000 ανθρώπους τα σπίτια των οποίων ισοπεδώθηκαν.

Η έκρηξη σε αποθήκη εκρηκτικών έχει κοστίσει τη ζωή 137 ανθρώπων, ενώ 5.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό.

She ignored her own life, and tried to safe her employer’s child. God bless her #Lebanon #Beirut pic.twitter.com/To4Yaau36d

Ο λόγος για τα νοσοκομεία της Βηρυτού τα οποία αδυνατούν να φροντίσουν όλους τους τραυματίες από την έκρηξη.

Ειδικότερα τα τελευταία 24ωρα όλα τα νοσοκομεία της πόλης κατακλύζονται από θύματα, ενώ τέσσερα νοσοκομεία δεν λειτουργούν εξαιτίας ζημιών από την έκρηξη.

Ο Firass Abiad, Διευθύνων Σύμβουλος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ραφίκ Χάρι, τονίζει στο CNN ότι η κατάσταση θα κλιμακωθεί και ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί περαιτέρω.

«Νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό αυτοί οι αριθμοί θα αυξηθούν. Αυτό που ακούμε σήμερα είναι πως σωστικά συνεργεία σαρώνουν τα κατεστραμμένα κτίρια και βρίσκουν συνεχώς νεκρούς », είπε.

“Mom Please I don’t want to Die”

Η κρίση έρχεται στην πόλη και στα νοσοκομεία της εν μέσω υφιστάμενων προκλήσεων.

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ραφίκ Χάρι είχε ήδη εξαντληθεί τα ιατρικά του εφόδια λόγω του Covid-19, δήλωσε ο Firass Abiad

«Κι ενώ ήμασταν αντιμέτωποι με μία νέα έξαρση κρουσμάτων από τον κοροναϊό, πλέον τα νοσοκομεία είναι ασφυκτικά γεμάτα μετά από την συγκλονιστική έκρηξη», τόνισε ο ίδιος.

Κι ενώ οι κατάσταση στα νοσοκομεία είναι οριακή και η πόλη μετρά τις πληγές της, όλο και περισσότερα στοιχεία αποδεικνύουν πως η έκρηξη οφείλεται στην επί χρόνια κακοδιαχείριση και αμέλεια της ηγεσίας.

«Από τη στιγμή που ένα ορφανό φορτίο με εξαιρετικά εύφλεκτα χημικά έφτασε στο λιμάνι της Βηρυτού το 2013, οι λιβανέζικες αρχές το αντιμετώπισαν με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν την έλλειψη ηλεκτρισμού της χώρας, το δηλητηριώδες νερό βρύσης και τα σκουπίδια που ξεχειλίζουν στους δρόμους: Καυγαδίζοντας και ελπίζοντας πως το πρόβλημα θα λυθεί μόνο του» γράφει χαρακτηριστικά ο Ben Hubbard των New York Times.

Before and after of the explosion site in Beirut #Lebanon #Beirut pic.twitter.com/O19hHunYpl

Κι ενώ όλοι εμείς #PrayforBeirut, εκατοντάδες Λιβανέζοι προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους.

Μερικοί προσφέρουν καταφύγιο σε εντελώς άγνωστους σε αυτούς ανθρώπους, οι οποίοι έχασαν τα σπίτια τους από την καταστροφική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού.

Στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας το χάσταγκ #OurHomesAreOpen (σ.σ. «Τα σπίτια μας είναι ανοιχτά») στα αραβικά και τα αγγλικά, πολλοί χρήστες προσφέρουν ένα κρεβάτι ή και ένα σπίτι που έχουν και δεν το κατοικούν, στα θύματα.

Σχεδόν όλοι αναρτούν το όνομά τους, το τηλέφωνό τους και λεπτομέρειες για το μέγεθος και την τοποθεσία του σπιτιού.

Look at this, apparently moments before blast in #Beirut … pic.twitter.com/BASIEwuHXv

Την ίδια ώρα τη πορεία που ακολούθησε το «φορτίο» του θανάτου περιγράφει το BBC.

Το εύφλεκτο φορτίο έφτασε με πλοίο μολδαβικής σημαίας, το Rhosus, που ελλιμανίστηκε στη Βηρυτό μετά από τεχνικά προβλήματα που εμπόδισαν τη συνέχιση της πορείας του από τη Γεωργία στη Μοζαμβίκη.

Το Rhosus επιθεωρήθηκε και τού απαγορεύτηκε ο απόπλους. Λίγο μετά, εγκαταλείφθηκε από τους ιδιοκτήτες του, με το φορτίο του να καταλήγει τελικά στις αποθήκες του λιμένα για «λόγους ασφαλείας».

Video of elderly Lebanese woman at her home playing the piano while surrounded by broken glass and rubble, captures the spirit or #Beirut.

This city doesn’t give up and keeps rising from the ashes: pic.twitter.com/FUp1fuTGQK

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) August 5, 2020