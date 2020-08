Τουλάχιστον 100 νεκροί και πάνω από 4.000 τραυματίες είναι ο απολογισμός των ισχυρών εκρήξεων που συγκλόνισαν τη Βηρυτό, ισοπεδώνοντας τη μισή πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τον χρόνο και το χάος που συνεχίζει να επικρατεί προκειμένου να εντοπίσουν τους εκατοντάδες επιζώντες που εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί μέσα στα χαλάσματα.

«Υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι αυτή τη στιγμή. Άνθρωποι ψάχνουν στα επείγοντα τους αγαπημένους τους. Αντιμετωπίζουμε μια αληθινή καταστροφή και χρειαζόμαστε χρόνο για να αποτιμήσουμε την έκταση των ζημιών», δήλωσε υπουργός Υγείας Λιβάνου Χαμάντ Χασάν στο Reuters.

Την ασύλληπτη καταστροφή προκάλεσε η έκρηξη περίπου 2.750 τόνων νιτρικού αμμωνίου που βρίσκονταν αποθηκευμένοι σε αποθήκη στο λιμάνι της Βηρυτού. Ο πρωθυπουργός της χώρας Χασάν Ντιάμπ έσπευσε να επισημάνει ότι το φονικό υλικό -σημειώνεται το νιτρικό αμμώνιο είναι χημικό λίπασμα αλλά αποτελεί βασικό υλικό και για την παρασκευή βόμβας- παρέμενε αποθηκευμένο στην αποθήκη επί έξι ολόκληρα χρόνια.

«Είναι απαράδεκτο το ότι φορτίο νιτρικού αμμωνίου, ποσότητα που εκτιμάται πως ανερχόταν σε 2.750 τόνους, βρισκόταν επί έξι χρόνια παρατημένο σε αποθήκη χωρίς μέτρα προφύλαξης. Δεν θα αναπαυθούμε προτού βρούμε τον υπεύθυνο για αυτό που έγινε ώστε να λογοδοτήσει» για την πολύνεκρη καταστροφή», είπε ο Ντιάμπ ενώπιον του Ανώτερου Συμβουλίου Άμυνας της χώρας, που συγκλήθηκε εκτάκτως χθες βράδυ.

Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η ακριβής αιτία των εκρήξεων. Πηγή προσκείμενη στις λιβανέζικες υπηρεσίες ασφαλείας δήλωσε πως πιθανόν οφείλονταν σε ηλεκτροσυγκόλληση που γινόταν για να κλείσει τρύπα στην αποθήκη όπου ήταν αποθηκευμένο το νιτρικό αμμώνιο.

Για «τεράστια καταστροφή» μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Μαγιαντίν ο επικεφαλής της Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου στον Λίβανο, ο Τζορτζ Κετάνι.

Ώρες μετά τις εκρήξεις, που σημειώθηκαν περί τις 18:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), συνέχιζε να καίει πυρκαγιά στην περιοχή του λιμανιού, γεμίζοντας πορτοκαλί καπνό τον ουρανό της Βηρυτού, ενώ ο ήχος των κινητήρων ελικοπτέρων του στρατού και των σειρήνων των ασθενοφόρων συνεχιζόταν σχεδόν ασταμάτητα.

