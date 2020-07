Ο Χέρμαν Κάιν, ο Ρεπουμπλικάνος πολιτικός που είχε διεκδικήσει το χρίσμα του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2012, απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών αφού προσβλήθηκε από την Covid-19, σύμφωνα με μια ανακοίνωση στον ιστότοπό του και τη σελίδα του στο Facebook.

Ο Κάιν διαγνώστηκε με την ασθένεια στα τέλη Ιουνίου, αφού προηγουμένως είχε παραστεί σε προεκλογική συγκέντρωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην πόλη Τάλσα, στην Οκλαχόμα.

Στην εκδήλωση αυτή συνωστίστηκαν αρκετές χιλιάδες άνθρωποι, χωρίς να φορούν μάσκες.

«Είμαστε συντετριμμένοι και ο κόσμος είναι φτωχότερος: ο Χέρμαν Κάιν έφυγε για να βρεθεί με τον Κύριο» ανέφερε η ανακοίνωση στον ιστότοπό του.

You're never ready for the kind of news we are grappling with this morning. But we have no choice but to seek and find God's strength and comfort to deal… #HermanCain https://t.co/BtOgoLVqKz

— Herman Cain (@THEHermanCain) July 30, 2020