Σταυροφορία εναντίον του κοροναϊού: καβαλάρηδες, με στολές ιπποτών του μεσαίωνα, στρατολογήθηκαν από τις αρχές ενός νησιού στη Σουηδία για να πείσουν τους τουρίστες να τηρούν τις αποστάσεις.

Ντυμένοι με πανοπλίες του 12ου αιώνα και φορώντας ένα σήμα που γράφει «Μαζί αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας», οκτώ «ιππότες» θα επιβλέπουν αν οι τουρίστες τηρούν τα προληπτικά μέτρα στο νησί Γκότλαντ, στη Βαλτική.

«Στέλνουμε τρία μηνύματα: τηρείτε τις αποστάσεις, πλένετε τακτικά τα χέρια σας και μείνετε στο σπίτι αν δεν αισθάνεστε καλά», εξήγησε ο Λέναρτ Μποργκ, που είχε αυτήν την πρωτοβουλία, εκφράζοντας την ικανοποίησή του γιατί οι «στρατιώτες του κοροναϊού» τραβούν την προσοχή, ιδίως μάλιστα όταν είναι έφιπποι.

Οι «ιππότες» που πληρώνονται για τη δουλειά τους, εργάζονται κανονικά για την εταιρεία αναπαραστάσεων Torneamentum, που κάθε καλοκαίρι οργανώνει τουρνουά κονταρομαχιών. Φέτος όμως τα τουρνουά ματαιώθηκαν λόγω της πανδημίας.

Οι καβαλάρηδες έκαναν για πρώτη φορά την εμφάνισή τους στο λιμάνι του νησιού το βράδυ της Δευτέρας για να καλωσορίσουν τους τουρίστες που έφτασαν με το πλοίο. Τις επόμενες εβδομάδες θα κυκλοφορούν στις παραλίες, στο κέντρο της πόλης και σε όποιο άλλο μέρος συγκεντρώνεται πολύς κόσμος.

Το Γκότλαντ, στη νοτιοανατολική Σουηδία, είναι δημοφιλής τουριστικός προορισμός το καλοκαίρι. Το 2018 αυτό το νησί των 58.700 κατοίκων υποδέχτηκε συνολικά 950.000 επισκέπτες. Φέτος, μετά το κλείσιμο των συνόρων και τους άλλους περιορισμούς στις μετακινήσεις εξαιτίας της Covid-19, οι Σουηδοί το επιλέγουν για τις διακοπές τους. Η μεγαλύτερη πόλη του νησιού, το Βίσμπι, έχει ήδη μεσαιωνικό άρωμα: ήταν μέλος της Χανσεατικής Ένωσης και περιβάλλεται από ένα τείχος που κατασκευάστηκε μεταξύ του 13ου και του 15ου αιώνα.

