Επικίνδυνα ανεύθυνοι

Εικόνες παρόμοιες με αυτές που εκτυλίχθηκαν στα στενά Βόλου είδαμε το βράδυ της Τρίτης και στην Κηφισιά. Μπαρ της περιοχή αποφάσισε να αγνοήσει τις προειδοποιήσεις της πολιτείας αλλά και τις οδηγίες των επιστημόνων και προσέφερε take away ποτά.

To συγκεκριμένα κατάστημα ήταν το μοναδικό που αψήφισε τον κίνδυνο εξάπλωσης του ιού και κάλεσε τον κόσμο σε ένα μικρό αυτοσχέδιο πάρτι.

Μέσω των social media γρήγορα ενημερώθηκαν οι νέοι της περιοχής και έσπευσαν να προμηθευτούν το ποτό τους σε πλαστικό ποτήρι και στη συνέχεια συνομίλησαν με τους φίλους τους στον περιβάλλοντα χώρο.

Παρόμοιες κινήσεις επιχειρηματιών στο Βόλο προκάλεσαν την οργή του Νίκου Χαρδαλιά ο οποίος έκανε αυστηρές συστάσεις στη χθεσινή του ενημέρωση.

Το take away αφορά μόνο στον καφέ

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οι εικόνες καφέ – μπαρ κυρίως στην περιφέρεια και να παίζουν στην διαπασών μουσική και να μοιράζει και καλά takeaway προσβάλλει όλους όσους δίνουν τη δική τους μάχη προκειμένου να μην εξαπλωθεί. Προσβάλλει όλους όσοι στον χώρο εστίασης περιμένουν να αρθούν τα μέτρα».

«Το take away αφορά στον καφέ και επιβάλλει ό,τι λέει η άδεια τους. Τake away σε ποτά δεν επιτρέπεται. Άτυπα πάρτι και συγχρωτισμός απαγορεύονται» πρόσθεσε.

Όπως είπε, για τους παραβάτες και τις υπηρεσίες υπάρχει όχι μόνο πρόστιμο αλλά και διοικητικές ποινές. «Αν κάποιοι αδιαφορούν το κράτος και η Πολιτεία θα πρέπει να πάρει τα μέτρα».

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους ενεργοποιούνται από σήμερα προς την κατεύθυνση διαφύλαξης της δημόσιας υγείας και εφαρμογής των νόμων και γι’ αυτή την περίπτωση.