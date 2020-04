Θετικά φαίνεται πως είναι τα νέα για την πορεία της υγείας του βρετανού πρωθυπουργού, Μπόρις Τζόνσον, καθώς εξήλθε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μετά από τρεις ημέρες νοσηλείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου, ο Μπόρις Τζόνσον βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου St. Thomas όπου νοσηλευόταν από το βράδυ της Δευτέρας, έχοντας διαγνωσθεί θετικός στον κορωνοϊό.

Όπως ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται σε «εξαιρετικά καλή διάθεση».

«Ο πρωθυπουργός μεταφέρθηκε σήμερα από την εντατική φροντίδα πίσω στον θάλαμο, όπου θα παρακολουθεί στενά κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της ανάρρωσης του. Βρίσκεται σε εξαιρετικά καλή διάθεση» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Prime Minister Boris Johnson has been moved out of intensive care but remains in hospital, Downing Street says https://t.co/2Z60QKpZTC

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) April 9, 2020