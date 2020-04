Ο Μπέρνι Σάντερς έθεσε τέλος σήμερα στην κούρσα του για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, η αποχώρηση του Σάντερς από την κούρσα φέρνει ουσιαστικά τον Τζο Μπάιντεν αντιμέτωπο με τον Ντόναλντ Τραμπ για τις εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο 78χρονος γερουσιαστής αναμένεται να μιλήσει σήμερα στους υποστηρικτές του.

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16

— Bernie Sanders (@BernieSanders) April 8, 2020