Χωρίς καμία απολύτως ντροπή συνεχίζει να… πουλάει τρέλα η Τουρκία αναφορικά με τα όσα συμβαίνουν στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο, με fake news, τα οποία επικαλείται ακόμα και η υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Συγκεκριμένα, με ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ, η οποία μεταφέρει δηλώσεις του εκπροσώπου, Χαμί Ακσόι, η Άγκυρα κάνει ξανά λόγο για «πρακτικές Ναζί» από την Ελλάδα στον Έβρο.

Στην εν λόγω ανακοίνωση, η οποία έρχεται με αφορμή τοποθέτηση του Νίκου Δένδια, ο Ακσόι αναφέρεται στα όσα συμβαίνουν στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο, στο άκυρο σύμφωνο Τουρκίας-Λιβύης, ενώ θέτει ξανά θέμα μειονότητας.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ αρχικά επαναφέρει τον ισχυρισμό περί «πρακτικών Ναζί» από την Ελλάδα στον Έβρο, όπως είχε κάνει πριν από λίγες ημέρες και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σημειώνει, μάλιστα, ότι «ο υπουργός Δένδιας φαίνεται να έχει ξεχάσει τις ενέργειες και τις πράξεις της χώρας του όταν η Βόρεια Μακεδονία έκλεισε τα σύνορά της στους μετανάστες πριν από τέσσερα χρόνια».

Ο Ακσόι κατηγορεί, επίσης, την Ελλάδα ότι «βρίσκεται στον λάθος δρόμο όσον αφορά τη Λιβύη» ζητώντας, μάλιστα, από την Αθήνα να κάτσει στο τραπέζι του διαλόγου «αντί να μιλά πίσω από την πλάτη μας» σχετικά με το άκυρο σύμφωνο της Τουρκίας με την κυβέρνηση Σάρατζ της Λιβύης.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ με αφορμή την αναφορά του Νίκου Δένδια σε Ελληνική Εθνική Μειονότητα στην Αλβανία κατηγορεί την Ελλάδα για υποκρισία επειδή «δεν αναγνωρίζει τουρκική εθνική μειονότητα στην χώρα».

Καταλήγει, δε, ότι η πρόθεση της Τουρκίας είναι να βρεθούν «λογικές λύσεις χωρίς καταφυγή σε blame games».

«Οι σημερινές (14 Μαρτίου) δηλώσεις του Υπ Εξωτερικών της Ελλάδας Δένδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα απτό παράδειγμα της ασταθής εκτός νόμου κ απάνθρωπης πολιτικής που ακολουθεί αυτή η χώρα.

Συμπεριφέρεται σαν εχθρός στους μετανάστες οι οποίοι έχουν φτάσει στις πύλες της κ με απάνθρωπο τρόπο, εκτοξεύει εναντίον τους δακρυγόνα, σφαίρες κ φυτοφάρμακα, δίχως να κάνει διάκριση σε παιδιά κ γυναίκες, η Ελλάδα με πρακτικές που θυμίζουν τους Ναζί, τους στείλει πίσω στην χώρα μας παίρνοντας τα χρήματα κ τα αντικείμενα τους με απάνθρωπες συμπεριφορές που ντροπιάζουν.

Ισχυρίζεται ότι προστατεύει τα σύνορα της ΕΕ ενώ αντιθέτως καταπατά όλες τις αξίες κ τις αρχές πάνω στις οποίες βασίστηκε η ίδρυση η ΕΕ.

Η Ελλάδα η οποία δεν μπορεί να προσεγγίσει τα προβλήματα με ανθρωπιστική πλευρά, το να προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την ΕΕ και τους μετανάστες ως εργαλεία για βραχυπρόθεσμες πολιτικές σκοπιμότητες της αποτελεί πραγματική πηγή των προβλημάτων της περιοχή μας.

Ο υπουργός Δένδιας βρίσκεται σε λάθος δρόμο όσον αφορά και τη Λιβύη. Οι ισχυρισμοί για τα μαξιμαλιστικά πεδία θαλάσσιας δικαιοδοσίας τα οποία είναι εναντίον του διεθνούς δικαίου, καταπατούν (παραβιάζουν) τα δικαιώματα της Τουρκίας αλλά κ της Λιβύης.

Τα μνημόνια που υπογράψαμε με την νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης είναι για το συμφέρον όλου του λαού της Λιβύης, όχι μόνο για ένα τμήμα της.

Αν η Ελλάδα έχει κάποιο πρόβλημα (την ενοχληθεί) θα πρέπει να κάτσει στο τραπέζι και να συζητήσει μαζί μας κ με την νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης, αντί να μιλά πίσω από την πλάτη μας.

Την ώρα που χαρακτηρίζει την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία ως ελληνική εθνική μειονότητα, αποτελεί υποκρισία που δεν αποκαλεί την Τουρκική μειονότητα της χώρας της, ως Τουρκική. Ο Δένδιας μάλλον δεν θέλει να θυμάται ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει καταδικάσει την Ελλάδα σε αυτό το θέμα.

Επιθυμία μας είναι, για όλες της δοκιμασίες της περιοχής μας, και δίχως «blame game» , με συνεργασία, να μπορέσουμε βρούμε

λογικές και κοινές λύσεις στα πλαίσια καλής γειτονίας».

Την ίδια στιγμή και ενώ επιχειρεί να «κουνήσει το δάχτυλο» στην Ελλάδα, η Τουρκία έχει θέσει σε πλήρη ισχύ το σχέδιο της, το οποίο ξεκίνησε εδώ και περίπου ένα μήνα, όταν αποφάσισε να ανοίξει τα σύνορα της και να ενθαρρύνει -ενίοτε και βοηθήσει- χιλιάδες πρόσφυγες να φτάσεις στα σύνορα με την Ελλάδα.

Μετά από μέρες «μαχών» ανάμεσα σε ελληνικές δυνάμεις και πρόσφυγες, υποκινούμενους από τις τουρκικές δυνάμεις στα σύνορα, οι οποίες, εκτός από τη ρίψη δακρυγόνων και άλλων χημικών, έφτασαν στο σημείο να προσπαθήσουν να γκρεμίσουν ακόμα και τον φράχτη, τώρα η Τουρκία ετοιμάζει νέο… επιχειρησιακό σχέδιο στα σύνορά της με τον Έβρο…

Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ, τα οποία με τη σειρά τους εδώ και αρκετές μέρες παίζουν τον δικό τους ρόλο στο βρώμικο σχέδιο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Hurriyet, το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει πτήσεις και εναέριες περιπολίες από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τύπου «Bayraktar TB2».

Το εν λόγω σχέδιο σχέδιο που φέρει την ονομασία «1453» –ονομασία καθόλου τυχαία φυσικά μιας και πρόκειται για το έτος άλωσης της Κωνσταντινούπολης- περιλαμβάνει πτήσεις και εναέριες περιπολίες από μη επανδρωμένα αεροσκάφη με στόχο την… αποτροπή ενδεχόμενων επαναπροωθήσεων εκ μέρους των ελληνικών αρχών.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει το δημοσίευμα, τα τουρκικά drone, συγκεκριμένα, εντοπίζουν το σημείο, όπου πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι επαναπροωθήσεις, και άμεσα ενημερώνουν τις επίγειες τουρκικές δυνάμεις, οι οποίες αναλαμβάνουν – στη συνέχεια – το έργο της αποτροπής των ελληνικών κινήσεων.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων, Anadolu, δείχνει Τούρκους χειριστές Bayraktar TB2 να παρακολουθούν τις κινήσεις των ελληνικών δυνάμεων, αλλά και της FRONTEX στα σύνορα.

Drone surveillance of #Greece troops by #Turkey on border code named as "1453", a reference to the conquest of Constantinople (Istanbul) by Turkish army.

The footage was advertised by Turkish state-run news agency Anadolu. #NeoOttomanism by any means. pic.twitter.com/bjoiskIvRl

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) March 14, 2020