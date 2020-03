Πέρα από μεγάλος μπασκετμπολίστας και σταρ του παγκόσμιου μπάσκετ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι και μία πανέμορφη ψυχή..

Ο σταρ των Μπακς θα δωρίσει 100 χιλιάδες δολάρια στους εργαζομένους του γηπέδου των Μπακς, οι οποίοι θα μείνει χωρίς δουλειά όσο το ΝΒΑ θα έχει λουκέτο!

Την κίνηση αυτή την γνωστοποίησε με ένα tweet του, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να ευχαριστήσει το προσωπικό του Fiserv Forum.

O Greek Freak έγραψε στο twitter: «Είναι κάτι παραπάνω από μπάσκετ!!! Και μετά τις δύσκολες στιγμές που ζούμε θέλω να βοηθήσω τους ανθρώπους που κάνουν εύκολη την ζωή μου, της οικογένειάς μου και των συμπαικτών μου. Εγώ και η οικογένειά μου θα δωρίσουμε 100,000 δολλάρια στο προσωπικό του Fiserv Forum. Ολοι μπορούμε να το ξεπεράσουμε μαζί!!».

It’s bigger than basketball! And during this tough time I want to help the people that make my life, my family’s lives and my teammates lives easier. Me and my family pledge to donate $100,000 to the Fiserv Forum staff. We can get through this together! 🙏🏽

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) March 13, 2020