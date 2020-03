Σε νέο τηλεοπτικό διάγγελμα προς τον ιταλικό λαό προχώρησε το βράδυ της Τετάρτης ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, ανακοινώνοντας το κλείσιμο όλων των εμπορικών δραστηριοτήτων για δεκαπέντε ημέρες.

Εξαιρούνται μόνο τα φαρμακεία, οι βασικές δημόσιες μεταφορές και τα σούπερ μάρκετ.

Italian PM Conte just announced closing down of all commercial activities across #Italy , with the exception of grocery shops, pharmacies, supermarkets. Teleworking strongly encouraged. Public services guaranteed. #COVID19 pic.twitter.com/FPCmE05WUB

#BREAKING Italy will close all shops, bars and restaurants, except pharmacies and food stores, as part of further efforts to contain the coronavirus, Prime Minister Giuseppe Conte says pic.twitter.com/NXc84dP7R4

