«Σκοπούμενη« χαρακτηρίζει το υπουργείο Ναυτιλίας τη σύγκρουση, εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, τουρκικής ακταιωρού με περιπολικό σκάφος του λιμενικού της Κω.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου: «Στις 5:45, σήμερα, στη θαλάσσια περιοχή της Κω, εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, τουρκική ακταιωρός προέβη σε σκοπούμενη σύγκρουση με περιπολικό σκάφος της Λιμενικής Αρχής Κω, με σαφή πρόθεση τον εμβολισμό του εν λόγω σκάφους».

Σημειώνεται, ότι το περιπολικό σκάφος εκτελούσε διατεταγμένη περιπολία στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή επί της οριογραμμής. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν η πρόκληση μικρών υλικών ζημιών στο περιπολικό σκάφος, ενώ δεν υπήρξε τραυματισμός μέλους πληρώματος.

Πώς συνέβη το επεισόδιο

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το σκάφος της τουρκικής ακταιωρού ακούμπησε πάνω στο σκάφος του Λιμενικού Σώματος με αποτέλεσμα να προκληθούν μικρές υλικές ζημιές στο ελληνικό σκάφος, ενώ μεγαλύτερες ζημιές φέρεται να προκλήθηκαν στην τουρκική ακταιωρό.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Μετά τη σύγκρουση η τουρκική ακταιωρός απομακρύνθηκε από το σημείο, ενώ το σκάφος του Λιμενικού κατευθύνθηκε προς το λιμάνι της Κω προκειμένου να διαπιστωθούν οι ζημιές.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση από την ελληνική πλευρά για το περιστατικό, κάτι που αναμένεται τα επόμενα λεπτά, ωστόσο έρχεται εν μέσω της γενικότερης τουρκικής προκλητικότητας σε Αιγαίο και Έβρο.

To βίντεο – ντοκουμέντο της Bild

«Ενώ όλοι πιστεύουν ότι τα πράγματα είναι ήρεμα στο Αιγαίο, επειδή δεν φτάνουν λέμβοι με πρόσφυγες στα νησιά, η Ελλάδα παρενοχλήθηκε επικίνδυνα από τουρκικό σκάφος» έγραψε η δημοσιογράφος της Bild.

«Μας έσπασε τα ρέλια» ακούγεται να φωνάζει ένας Έλληνας, ενώ ένας άλλος λέει «βίντεο όλο». Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα ακούγεται κάποιος να αναφέρει «είναι στα δικά μας -νερά- και μας χτύπησε πίσω. Μας έχει κάνει ζημιά».

While everyone thinks its calm in the #Aegean because there are no refugee boats arriving in the islands, #Greece ‘s @HCoastGuard is being dangerously harassed by a Turkish vessel.

Exclusive footage obtained by @BILD shows what is really happening away from the media. #Turkey pic.twitter.com/KB2bosbWNO

— Liana Spyropoulou (@LSpyropoulou) March 11, 2020