Τουρκική έβαψε ολόκληρη την Κύπρο η Άγκυρα σε χάρτη που έφτιαξε και ανέβασε στο διαδίκτυο σε επίσημο λογαριασμό των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο χάρτης έχει αναρτηθεί στον επίσημο λογαριασμό των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στο Twitter στις 18 Φεβρουαρίου και βλέπουμε ότι η Κύπρος παρουσιάζεται ολόκληρη ενσωματωμένη στην Τουρκία, με κόκκινο χρώμα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Sigmalive.com, ο αντιστράτηγος ε.α. Ανδρέας Πενταράς, τέως Διοικητής της ΚΥΠ, υπογράμμισε πως είναι ένας κρατικός χάρτης και αυτό είναι που τον κάνει πιο σημαντικό, σε σχέση με άλλους χάρτες που διέρρευσαν πρόσφατα.

Όπως εξήγησε «είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος της Τουρκίας. Δεν είναι βραχυπρόθεσμος στόχος, η τουρκοποίηση της Κύπρου, είναι μακροπρόθεσμος. Ο βραχυπρόθεσμος στόχος της Τουρκίας είναι, είτε μέσω μιας λύσης του Κυπριακού, είτε χωρίς λύση, η Τουρκία να ασκεί τον γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου, αλλά και της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου, μέσω Κύπρου».

«Αυτός είναι ο στόχος ο βραχυπρόθεσμος της Τουρκίας και όλες αυτές οι ενέργειες που βλέπουμε, και το θέμα του εποικισμού της Αμμοχώστου έχει άμεση σχέση με αυτό. Με την ταϊβανοποίηση της Κύπρου, που είναι το “Plan B” της Τουρκίας. Η ισλαμοποίηση έχει ήδη γίνει» πρόσθεσε.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως ο συγκεκριμένος χάρτης αναρτήθηκε λίγες ημέρες πριν το βίντεο όπου αναδεικνύεται η συνεισφορά της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ στους πολιτικούς, στρατιωτικούς και επικοινωνιακούς τομείς.

Ιδιαίτερα, τονίζεται η ισχύς της Τουρκίας ως της δεύτερης σε μέγεθος δύναμης της βορειοατλαντικής συμμαχίας.

«Το ΝΑΤΟ είναι μια οικογένεια κοινών αξιών. Είμαστε ενωμένοι με τους Συμμάχους μας για ειρήνη και σταθερότητα. Η Τουρκία είναι το ΝΑΤΟ. Είμαστε το ΝΑΤΟ» αναφέρεται χαρακτηριστικά στη λεζάντα του βίντεο που αναρτήθηκε, στο οποίο εμφανίζεται μία πιλότος της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας ως το σύγχρονο πρόσωπο των τουρκικών ένοπλων δυνάμεων.

Η αντισμήναρχος τόνισε ότι η Τουρκία στηρίζει το ΝΑΤΟ από το 1952, όταν εντάχθηκε σε αυτό, καθώς και ότι η Τουρκία έχει από τις μεγαλύτερες συνεισφορές στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ.

NATO is a family of common values.

We are united with our Allies for peace and stability.

🇹🇷#Turkey is NATO, #WeAreNATO pic.twitter.com/77Yx3qsQSr

— NATO (@NATO) February 20, 2020