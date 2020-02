4 βραβεία για τους Κορεάτες

Με χρυσά γράμματα στην ιστορία θα γραφτούν τα φετινά βραβεία Oscars, με τα «Παράσιτα», κόντρα σε κάθε προσδοκία, κερδίζουν 4 αγαλματίδια και να φεύγουν ως οι απόλυτοι θριαμβευτές της βραδιάς.

Η εκπληκτική ταινία του Μπονγκ Τζουν Χο εκτός από το Oscar καλύτερης ταινίας, φεύγει από το Λος Άντζελες με τα βραβεία καλύτερης σκηνοθεσίας, καλύτερης διεθνούς ταινίας και πρωτότυπου σεναρίου.

#Oscars Moment: Bong Joon Ho accepts the Oscar for Best Directing for @ParasiteMovie. pic.twitter.com/b7t6bYGdzw — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Πρόκειται φυσικά για μια πολύ μεγάλη στιγμή και για την Ακαδημία Κινηματογράφου, αφού είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που μια ξενόγλωσση ταινία κερδίζει το κορυφαίο βραβείο.

Παράλληλα, είναι η πρώτη φορά που που ταινία κερδίζει και το βραβείο ξενόγλωσσης (διεθνούς από φέτος) και αυτό της καλύτερης ταινίας.

parasite deserves every single award they'll win tonight just because of bon joon ho's smile.

#Oscars pic.twitter.com/mA1SoLQfez — 𝓖 ⁷ #EG☻!! (@jeonsvnte) February 10, 2020

Πέραν λοιπόν της πολύ μεγάλης έκπληξης του μας επιφύλασσαν τα «Παράσιτα», οι υπόλοιπες μεγάλες κατηγορίες, δηλαδή Α’ και Β’ ανδρικού και γυναικείου ρόλου πήγαν σύμφωνα με τα προγνωστικά.

Συγκεκριμένα, το Oscar Α’ ανδρικού ρόλου πήρε ο Χοακίν Φίνιξ για την εκπληκτική ερμηνεία του ως Τζόκερ στην ομώνυμη ταινία. Όσον αφορά στον Α’ γυναικείο ρόλο, όπως αναμενόταν, η Ρενέ Ζελβέγκερ κατέκτησε το βραβείο για την ερμηνεία της ως Τζούντι Γκάρλαντ, στην ταινία «Τζούντι».

#Oscars Moment: Joaquin Phoenix wins Best Actor for his work in @jokermovie. pic.twitter.com/M8ryZGKGHV — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

#Oscars Moment: Renée Zellweger wins Best Actress for her work in @JudyGarlandFilm. pic.twitter.com/ZkciWT0d2u — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Στο βραβείο που άνοιξε τον χορό των απονομών, ο Μπραντ Πιτ κατέκτησε το πρώτο του ατομικό Oscar, αυτό του Β’ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο «Κάποτε στο Χόλιγουντ», ενώ το αντίστοιχο βραβείο στην κατηγορία των γυναικών πήρε η Λόρα Ντερν, η οποία διέπρεψε ως Νόρα Φάνσοου!

Η μαγική βραδιά ξεκίνησε με την την εκπληκτική ερμηνεία της Τζανέλ Μονέ, τραγουδίστριας και ακτιβίστριας, με τους ηθοποιούς από τις οκτώ υποψήφιες στην κατηγορία της καλύτερης ταινίας να χορεύουν στους ρυθμούς ενός τραγουδιού από το φιλμ «Ένας υπέροχος γείτονας» (A beautiful day in the neighborhood).

Ακολούθησαν οι Στιβ Μάρτιν και Κρις Ροκ με τον -όχι και τόσο επιτυχημένο φέτος- καθιερωμένο χιουμοριστικό μονόλογο.

Στα πολύ όμορφα της βραδιάς η ατάκα του Τομ Χανκς στο τέλος της παρουσίασης του Μουσείου της Ακαδημίας στον Κέρκ Ντάγκλας όπου φώναξε την επική ατάκα: «I am Spartacus!»

JUST IN: Tom Hanks announces The Academy Museum of Motion Pictures will open in December: "We'll see you there!" https://t.co/8kz7m5vtnF #Oscars pic.twitter.com/LeyEKDe4M6 — ABC News (@ABC) February 10, 2020

Στις μεγάλες εκπλήξεις της βραδιάς και η παρουσία του Έμινεμ, ο οποίος μετά από πολύ καιρό απουσίας από τα φώτα της δημοσιότητας, εμφανίστηκε και τραγούδησε το Lose Yourself, σκορπώντας ενθουσιασμό στο Dolby Theatre.

Δείτε εδώ όλη τη λίστα με τους νικητές των Όσκαρ

Όσκαρ Καλύτερης ταινίας:

Parasite

Όσκαρ Α Ανδρικού Ρόλου:

Χοακίν Φοίνιξ «Joker»

Όσκαρ Α Γυναικείου Ρόλου:

Ρενέ Ζελβέγκερ «Judy»

Όσκαρ Β Ανδρικού Ρόλου:

Μπραντ Πιτ, «Once Upon a Time in Hollywood»

Όσκαρ Β Γυναικείου Ρόλου:

Λόρα Ντερν, «Marriage Story»

Όσκαρ Σκηνοθεσίας:

Μπονγκ Χουν Χο, «Parasite»

Όσκαρ Κινουμένων Σχεδίων:

«Toy Story 4» Josh Cooley

Όσκαρ Κινουμένων Σχεδίων μικρού μήκους:

«Hair Love», Matthew A. Cherry

Όσκαρ Διασκευασμένου σεναρίου:

«Jojo Rabbit», Taika Waititi

Όσκαρ Πρωτότυπου σεναρίου:

«Parasite», Bong Joon-ho, Jin Won Han

Όσκαρ Φωτογραφίας:

«1917», Roger Deakins

Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ:

«American Factory», Julia Rieichert, Steven Bognar

Όσκαρ Καλύτερου ντοκιμαντέρ μικρού μήκους:

«Learning to Skateboard in a Warzone», Carol Dysinger

Όσκαρ ταινίας Μικρού μήκους:

«The Neighbors’ Window», Marshall Curry

Όσκαρ Καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας:

«Parasite», Bong Joon Ho

Όσκαρ Μοντάζ:

«Ford v Ferrari», Michael McCusker, Andrew Buckland

Όσκαρ Μοντάζ ήχου:

«Ford v Ferrari», Don Sylvester

Όσκαρ Μιξάζ:

«1917»

Όσκαρ Παραγωγής:

«Once Upon a Time in Hollywood», Barbara Ling and Nancy Haigh

Όσκαρ Μουσικής:

«Joker», Hildur Guðnadóttir

Όσκαρ Τραγουδιού:

«I’m Gonna Love Me Again», Rocketman

Όσκαρ Μέικ απ και κομμώσεις

«Bombshell»

Όσκαρ Κοστουμιών:

«Little Women», Jacqueline Durran

Όσκαρ Οπτικών Εφέ:

«1917»