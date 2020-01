Μπορεί η απόφαση της Γερμανίας να αποκλείσει την Ελλάδα από τη Διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη να έχει προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια της Αθήνας, δημιουργώντας παράλληλα διαμάχη μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, ωστόσο το θέμα δεν απασχολεί μόνο το εσωτερικό.

Ο αποκλεισμός την Αθήνας δεν πέρασε απαρατήρητος στις άμεσα εμπλεκόμενες πλευρές της Διάσκεψης, και συγκεκριμένα στο στρατόπεδο του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA) με επικεφαλής τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.

«Ρωτάμε γιατί η Ελλάδα δεν έχει προσκληθεί στις συνομιλίες στο Βερολίνο. Μήπως δεν είναι η Ελλάδα μία από τις πιο επηρεασμένες χώρες από αυτή τη σύγκρουση;» διερωτάται σε ανάρτησή του στο Twitter ο Εθνικός Λιβυκός Στρατός.

Question why is #Greece not invited the #Berlin talks , isn’t Greece one of the most effected countries by this conflict.?#Libya #LNA pic.twitter.com/mA1DxZmZUM

— M.LNA (@LNA2019M) January 15, 2020