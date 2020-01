Ανάλυση The Times

Το παρατσούκλι του είναι «Ο ψηλός». Φορά γυαλιά ηλίου με σκούρους φακούς που κρύβουν τα μάτια του και σταυρωτά σακάκια. Σε ιστοσελίδες με μεταχειρισμένους δίσκους μπορεί κανείς να βρει αυτόν που κυκλοφόρησε το 1999 με τον Ερντογάν να απαγγέλλει ποίηση με μουσική υπόκρουση.

Αυτές είναι μερικές από τις λεπτομέρειες που μαθαίνει κανείς διαβάζοντας το βιβλίο «Erdogan Rising: the Battle for the Soul of Turkey της Hannah Lucinda Smith» (εκδ. HarperCollins Publishers).

Πέρα, όμως, από αυτά που έχουν (ή δεν έχουν) σημασία, η αγγλίδα ανταποκρίτρια των «Times» περιγράφει πώς το αγόρι που πουλούσε κουλούρια στους δρόμους του Κασίμπασα έγινε, προσεκτικά και υπομονετικά, πρόεδρος της Τουρκίας.

Ακόμα, η Χάνα Λουσίντα Σμιθ αναλύει:

■ Είναι στόχος του να γίνει ο «πατέρας» όλων των μουσουλμάνων και να δημιουργήσει τη νέα οθωμανική αυτοκρατορία;

■ Είναι οι σχέσεις του με τη Λιβύη παράδειγμα νεο-οθωμανισμού;

■ Ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειάς του;

